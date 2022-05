La Foto del Día: "Fresas del color de la esperanza”

La foto de hoy la ha tomado Silvia, una estupenda periodista del equipo de la Tarde Cope, cerca de Lepe. La mañana todavía era joven pero debajo del plástico hacia calor. Un plástico que, de lejos, parece una vela bien ceñida. Están los toldos arremangados corre sobre las matas una brisa que consuela. Las matas de la fresa ordenadas como plantas de jardín, separadas por surcos grandes de una tierra oscura y fértil que da gloria verla. Las plantas son alegres, brillantes y nada esquivas. No esconden el fruto, lo regalan con gracia. Huele debajo de los plásticos a labios de mujer coqueta, a auroras casi coloradas, a primeros besos, a milagro entre los dientes. Las fresas que hay debajo de los plásticos no son parientes de los helados de hielo, ni de los chicles para hacer pompas, ni de los batidos pálidos. Tienen el mismo nombre pero no son parientes. Debajo de los plásticos hay también una pila de pequeñas cajas de madera y una mujer con una gorra y sobre la gorra un pañuelo, una mujer vestida de mangar larga porque este sol de Huelva quema el alma cuando se trabaja de sol a sol. La mujer con delicadeza, con primor, con cariño va colocando los amaneceres de fruta entre las tablas delicadas. Fresas de color de la aurora, fresas del color de un día que empieza, fresas del color de la esperanza. La mujer que trabaja debajo de los plásticos se llama Rocío, pero no, no ha nacido en Almonte, ni en Lepe, ni cerca de la érmita. Esta Rocío que recoge fresas nació al otro lado del Oceano. Ha dejado en Ecuador, hijos, padres y miseria. Rocío viene cinco meses al año cerca del Rocío y trabaja de sol a sol para llevarles a los suyos pan y futuro. Rocío carga con la nostalgia de su tierra, con la melancolía de la distancia, para recoger amaneceres, para recoger una esperanza que huele a milagro.