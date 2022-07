La Foto Del Día: "Le falta a la señora el aire, le palpita el corazón"

La foto que me ha llamado la atención es una imagen que ofrece una agencia de noticas para ilustrar los sofocos, los bochornos, la calor con la que nos levantamos y acostamos estos días. Una señora está sentada en el autobús. La luz en la calle es muy intensa y solo se ve su perfil, una sombra chinesca. Sobre la cabeza la señora lleva un velo. Tiene la nariz larga pero pequeña, la barbilla forma un ángulo casi perfecto de 90 grados. Los labios se abren buscando aire. Lleva la mujer en la mano un elegante abanico. Abanico que acaba en puntillas, abanico que aletea como un pajarico discreto. Al despegar las varillas la buena mujer se ha desplegado ella misma, ella toda, ella misma buscando un soplo, un consuelo fresco, una corriente piadosa. Le falta a la señora el aire, le palpita el corazón como un tambor en Semana Santa. La fatiga le baja por el pecho y le llega al alma, siente una angustia de algas que le enredan, la angustia de estar en el fondo del pozo, la angustia de levantar la cabeza y no encontrar cielo alguno. La mujer tiene la sensación de estar en los últimos momentos, largos momentos, momentos de una agonía que va a acabar con ella y con el mundo. Faltan segundos para el final, pero ese final no acaba de llegar nunca. Son cosas del bochorno. Pero a veces esa fatiga llega también los días frescos, llega los días en los que se mira un mar sereno, los días en los que las niñas ríen en el patio, los días de fiesta. La fatiga, la falta de aire, se embosca en cualquier esquina. Y sola la remedia un camión, un volquete de alegría.