La Foto del Día: " Se disipan la nostalgia y la melancolía en una Sevilla que mira lejos y alta”

La foto que me ha llamado la atención está en mi móvil, la he hecho desde una terraza, la he hecho en esta tarde en la que las túnicas ligeras, el incienso, la cera son ya un recuerdo. Se ve Sevilla desde arriba, la Sevilla con azoteas que suplican agua y con patios que a veces huelen a la exuberancia del azahar y otras veces huelen a la humildad mentolada de la hierbabuena. Patios con fuentes sabias que leen poemas si pedantería, agua serena sin estruendos. Se ha levantado una brisa que viene del río, y la tarde se ha quedado fresca. En la foto, la Giralda se eleva sin que se le vea el esfuerzo, la torre que fue alminar, bautizada por un Fernando III muy arrojado, la Giralda, vestida de encajes, asomándose a las américas, rompe la ausencia que deja la tarde. El giraldillo se asoma a las américas, escucha atento por si le llega el sonido de las olas rompiendo en un malecón caribeño. Asomarse al cielo, rastrear el horizonte, afilar la vista buscando lo lejano despeja la melancolía que siempre se asoma al caer el día. La nostalgia se evapora como si fuera niebla cuando se atiende la llamada de las 24 campanas que suenan bajo la bola y las azucenas. A los pies de la torre coqueta descansa la catedral. Vuelan los abortantes ligeros, levantando los muros de piedra. La catedral de la Asunción quiere llevárselo todo hacia arriba, quiere llenarlo todo de luz. Se disipan la nostalgia y la melancolía en una Sevilla que mira lejos y alta, y la ausencia es el acercarse de lo que viene.