Foto del Día: "convencido de que la violencia sufrida le da derecho a ser violento"

Al tomar hoy en mis manos La Vanguardia he visto una foto que me me ha provocado un respingo. Un calambre me ha recorrido el espinazo. Sobre el asfalto de una calle de Washington, una fila de policías. Agentes del orden armados, con cascos, con chalecos antibalas, con porras en las manos. Las mangas de camisa remangadas, mostrando la potencia muscular de los brazos. Al otro lado de la fila de policías un grupo nutrido de negros, son en realidad mulatos, pero ya se sabe una gota de sangre negra hace a un hombre y a una mujer negros. La tensión está en el aire. Las dos partes miden sus fuerzas. Les separa un muro invisible, el muro de siempre, el muro levantado por quien está convencido de que el otro es una peligrosa amenaza, por quien está convencido de que la violencia sufrida le da derecho a ser violento. El muro de siempre, la espiral de siempre, el mundo en llamas, los niños llorando de miedo por las noches, las mujeres sabiendo que pueden ser viudas, las mujeres a merced de los poderosos, las palabras contra el otro llenas del veneno de la ira, las palabras envenenan más que los puños. Pero de un lado, en este caso del lado de la policía, se ha roto el muro. Dos policías han hincado su rodilla en el suelo, siguen con las porras en la mano pero se han arrodillado para decirles al del otro lado que siente la muerte de su compañero, de su hermano. Nunca un hombre debe arrodillarse, al menos no debe arrodillarse ante poder humano alguno. Si puede el hombre arrodillarse, si debe arrodillarse por compasión, para pedir perdón por el humillado, para decir que está con el aplastado.