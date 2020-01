Foto del día: "Lo asombroso no suele imponerse"

La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el País. Esta tomada hace unas horas en la playa de la Barceloneta, delante de unas defensas de enormes piedras que su momento se pusieron para que el mar embravecido no hiciera daño. En primer plano las rocas grandes y un camino cerrado y un hombre haciéndose una foto. Todo está bañado de una luz clara, prístina, no hay nube alguna. El hombre se queda chuiquito, chiquito. Detrás de las piedras el agua del mar se ha convertido en una parad de espuma, el agua parece salir directamente de un cielo muy azul, no hay olas sino una gran catarata de la altura de cinco hombres, una catarata que estalla ensordecedora, que se puede oír en la foto el ruido de un Mediterráneo bravío y aterrador. El fotógrafo ha captado el momento en el que la mar trepa y trepa, con una fuerza que revienta en una cresta de blancos imprevisibles, parece que del fondo de los abismos hubiera salido una furia acuática, furia de una gran ola trepada que se dispara. Asombroso, sí es asombroso el espectáculo, asombroso. Pero no suele ser así. Lo asombroso de verdad suele ser más discreto, lo bonito, lo interesante, lo amoroso suele casi no percibirse. Es un gesto, media palabra, una mirada. Para descubrirlo lo asombroso suele ser necesaria atención, dedicación, preferencia. Lo asombroso no suele imponerse. Lo realmente asombroso exige casi de un asentimiento anterior. Lo realmente asombro es discutido, unos dicen que no es para tanto, mientras que otros no pueden olvidarlo. Lo que asombra de verdad no asusta, exige colaboración del asombrado.

