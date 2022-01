La foto: "Daniela buscaba un paraíso, buscaba como todos, que la luz del amanecer no le hiciese daño"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es la foto de un cuarto con varias literas. La luz entra por una ventana estrecha que forma un intenso claroscuro. Se disntigue una camas de dos pisos con aspecto de mueble de residencia escolar, cubierta con colchas sencillas. La mesilla de noche es un silla como las sillas de colegio. Sobre la cama está sentada Daniela, con vaqueros, un chalequito de ante y una gargantilla de cuero. Daniela tiene en la cara las huellas de una dura tiranía. Empezó lo que parecía una fiesta con meriendas de litrona y de costo rojo. Luego vino de forma muy rápida todo lo demas. Daniela buscaba, como todos, un paraíso, buscaba como todos, que la luz del amanecer no le hiciese daño, buscaba, como todos, que los primeros pensamientos de la mañana no fueran un lista de acusaciones y de tareas inalcanzables. Y se subió a un caballo maldito pertrechada con una harina que le trajo el pan de la ruina. El perverso jamelgo le llevó a los besos y a las caricias mercenaria. Daniele, como todos, quería ternura sincera, importarle a alguien. Luego llegaron las noches de frío y a los amaneceres debajo de unos cartones, dentro de un cajero. Y la gente apartándose de su lado y el asco en las miradas y la sentencia condenatoria. Daniela, como todos, quería ternura sincera, importarle a alguien. Pero empezó lo que parecía una fiesta con meriendas de litrona y de costo rojo. Y no pudo parar. Y ahora sentada en su cama, como todos, espera un susurro, una voz, un grito que le que le ayude a perdonarse, le diga que todo lo que hizo ya no existe, que realmente puede volver a empezar. Daniela, como pocos, sabrá oir ese susurro, voz o el grito.