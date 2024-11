La figura institucional que quieren crear para dar un lugar en la sociedad a los ancianos: así funcionaría

La esperanza de vida en España es la segunda más alta del mundo, sólo por detrás de Japón. Con una media de edad superior a los 44 años, según el INE, y cada vez más personas que superan los 80 años, son datos que nos convierten en el país de Europa con la esperanza de vida más alta del continente.

Con una población de personas mayores cada vez más abundante, el caso que se presenta a las instituciones es el que citaba la semana pasada el periodista Fernando Ónega: “no tenemos un ministerio de los viejos”, citaba. Julio Llorente, periodista, y Fernando Bonete, escritor, aunque tienen ciertas reticencias a la idea presentada por Ónega, sí que coinciden en que debería tenerse en cuenta la situación que existe en España y la que se presenta para el futuro.

Recogida de firmas

Al igual que para muchos otros temas y asuntos que preocupan a la población, iniciativas como las recogidas de firmas siempre son una buena forma de comenzar para unir voces y ser escuchados. Julio Méndez, artífice de la iniciativa, afirma que en España son muchos los problemas que tiene que afrontar la tercera edad. “Las residencias de mayores en manos privadas, la sanidad, el entretenimiento, la accesibilidad, las pensiones...”, enumera Méndez, son situaciones a tener en cuenta.

Su campaña “escucha nuestra voz”, ha tenido eco en toda España, afirmaba el dueño de la iniciativa, y ya supera las mil firmas. Pero esta no es la única, porque otras iniciativas como la conocida “soy mayor, no idiota”, de Carlos San Juan, y que comenzó hace dos años, comenzó con el objetivo de la accesibilidad de los mayores a la banca. Actualmente, ese reclamo ya se encuentra en trámites legales con su llegada al Congreso. Además, gracias a esta iniciativa, trámites como cobrar por atender en ventanilla ya no tienen cargo económico.

El ministerio de mayores

Julio Méndez afirma que todos aquellos problemas que afecten de manera directa a las personas mayores deberían ser los más importantes a tener en cuenta. Además, en referencia a la iniciativa sobre el tema financiero, “es esencial una banca pública, como en su día fueron las cajas de ahorros”, decía Méndez. Aunque también remarca la importancia de tratar desde este ministerio el problema que existe con el reparto de la población, y la situación que existe con las zonas rurales.

Pixabay Dos personas mayores disfrutan del sol

En el caso de Carlos San Juan, el promotor de la iniciativa no se muestra partidario a la creación de un ministerio como tal, ya que “bastaría con una reestructuración de los ministerios, e incluso la eliminación de algunos, ya que no hay que olvidad que los mayores de 80 años, en España, son más que los menores de 15”, define San Juan.

Las pensiones

Siempre se trata de un tema polémico, tanto en el caso económico como en el político. Además, afecta y está presente en todas las legislaturas y gobierne quien gobierne. Se habla de la hucha de las pensiones y la financiación de la misma, puesto que el número de jubilados va a aumentar más rápido que el de jóvenes que coticen a la Seguridad Social, algo que de cara al futuro, las instituciones tienen que buscar una solución para hacer sostenible el sistema público de pensiones.