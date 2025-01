¿En qué se diferencia DeepSeek, la nueva inteligencia artificial china de ChatGPT?

Es una de las noticias del día. Una empresa de Sillicon Valley ha perdido 600 mil millones de dólares en un solo día, lo que puede compararse a perder el 40% de nuestra economía y que ha supuesto la mayor pérdida de valor bursátil de la historia de la Bolsa. Quien verdaderamente ha salido perdiendo ha sido la empresa NVIDIA, la empresa líder mundial en computación de inteligencia artificial.

El motivo de todo este terremoto es DeepSeek, la nueva aplicación china de IA, es decir, el ChatGPT chino. El país ha conseguido desarrollar una inteligencia artificial con menos chips y procesadores, al igual que infraestructuras. Han sido los inversores los que han empezado a vender las acciones, el principal motivo por el que la Bolsa ha caído.

Pero, ¿en qué se diferencia con el ChatGPT que conocemos todos? Javier Castilla, responsable de DATA de la Cadena COPE, explicaba en La Tarde que las diferencias no son muy grandes ya que, "una vez lo pruebas, es prácticamente idéntico". Al parecer, la única distinción es el precio: DeepSeek es totalmente gratis.

Otro punto a favor es que no presenta ninguna dificultad a la hora de instalarlo, aunque hoy ha sufrido muchos ciberataques y muchas personas no han podido utilizarla. Nada más entrar, vemos que el diseño es una copia de ChatGPT, siendo el color de las letras y el logo distintos. Otra de sus características es que no tiene conexión a Internet.

Lo que más ha llamado la atención es cómo responde si le preguntamos por China y su política. Y es que, si le preguntamos por el régimen de Xi Jinping, nos contestas que es la mejor democracia del mundo, por encima de la nuestra.