Daniel Lacalle: "Los bancos centrales disfrazan los riesgos fiscales con mayor expansión monetaria"

Las últimas horas han sido oscuras en lo económico. La incertidumbre se ha apoderado de las Bolsas mundiales, con los inversores apretando “el botón del pánico”... Hemos vivido un lunes negro: primero fue la caída del Nikkei o, lo que es lo mismo, la Bolsa de Japón. Un desplome del 12,4%, su peor sesión desde 1987... La onda expansiva llegó a Europa; en España, el Ibex35 cayó un 2,4%, y finalmente, vino el turno de Wall Street, con descensos en torno al 3%.





Ante lo sucedido, son muchos los que señalan una posible recesión global... ¿Debemos dar cabida al alarmismo o se trata de un simple ajuste del mercado? ¿Qué está pasando en las bolsas? ¿Se trata de un ajuste de mercado o nos enfrentamos a una posible recesión económica a nivel mundial? En 'La Tarde' de la Cadena COPE analizamos la situación de la Bolsa mundial de la mano de Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis.





Un futuro incierto

El exceso fiscal de los estados se transfiere en un exceso monetario por parte de los bancos centrales. Eso se va acumulando poco a poco, la complacencia toma los mercados y se llega a una situación ocurrida en 2008.

"La recision siempre es el resultado de un exceso previo. Decir que no va haber una recesión en el futuro es una incongruencia. Cualquier estado puede gestionar via endeudamiento, aumento de desequilibrios fiscales, que no haya recesión aunque el ciudadano vea mermada su economía. Los inversores deben de aprender que las correcciones de mercado pueden servir como oportunidad para tener inversión de cara a una siguiente subida. Las bolsas han subido a máximos históricos y seguirán subiendo si hay excesos monetarios", apuntó el economista.

"Vivimos en una economía dopada por una política injustificada por parte de unos bancos centrales y gobiernos acostumbrados a disfrazar los riesgos fiscales con mayor expansión monetaria"

Imprimir dinero

"Durante años el mayor comprador de índices ligados a acciones del Nikkei ha sido el Banco Central de Japón que ha acumulado más de 360.000 millones de dólares en exposición a la bolsa japonesa... ¿Cómo subía la bolsa? Por que imprimían dinero. El Yen fue bajando y cayó hasta los niveles más bajos en 40 años, eso obligó al Gobierno a entrenar de lleno en la materia", indicó Lacalle.

La impresión de dinero por parte del Gobierno de Japón y el Banco de Japón está orientada a impulsar la economía, comatir la deflación, hacer que las exportaciones sean más competitivas, estabilizar los mercados financieros y reducir las tasas de interés para fomentar el gasto y la inversión.