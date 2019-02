Cuidados paliativos, donde la muerte se convierte en vida

Tiempo de lectura: 1



No son historias sobre el final. No son historias sobre la muerte. Son historias de vida, de lágrimas y de sonrisas. En La Tarde de COPE nos hemos acercado hasta el Centro de Cuidados paliativos Laguna en el barrio de La Latina de Madrid para compartir horas con grandes profesionales, pero sobre todo, con personas de una categoría humana que me ha dejado sin palabras. Médicos, psicólogos, enfermeros y familiares que hacen que cada instante sea único y merezca la pena ser vivido.

Pilar Cisneros ha hablado con, Alonso García de la Puente, psicólogo del centro, que nos cuenta que “el amor existe” y es “la única verdad que lo cubre todo”. “El amor está en el principio, en el medio y en el final, el amor del paciente por su familia y de la familia por el paciente”, añade el especialista del centro.