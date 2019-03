La foto: "Estamos, menos mal, a salvo"

Tiempo de lectura: 2



"La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es de un fotografo barcelonés, Tino Soriano, que ha hecho el retrato en una playa francesa. La arena no es rubia y el azul del cielo es demasiado oscuro. Una playa posiblemente muy al norte. En la playa hay cambiadores para que los bañistas puedan cambiarse respetando su pudor. La publicidad ha llegado a estas casetillas que dejan a salvo las verguenzas.

Y el discreto refugio de los bañistas que aparece retratado es utilizado para un anuncio. Un anuncio de una chica muy delgada con un biquini que tiene las manos en jarras. La modelo del anuncio de la playa tiene unas piernas larguísimas, unos brazitos que parecen alambres, una tripa planísima. Abdominales de hierro en un cuerpo si un gramo de grasa. No debo comer esta señora casi nada, debe ir mucho al gimnasio. Tanta canijez y tanta largura es un poco sospechosa.

La modelo es en realidad una sirena de los nuevos tiempos. Piernas tiene, pero la foto se corta en el cuello. O sea que este cuerpo no tiene cabeza. Las viejas sirenas, malas ellas, tenían un bello rostro y su engaño se escondía en el agua. Esta nueva criatura mitológica, más irreal que la vieja especie, no puede seducir con el canto, no puede provocar naufragio con su voz, no habla, no piensa, no besa, no se queja, su poder de inmnosis solo reside en un cuerpo irreal, en una carne que no existe.

Junto a la sirena sin cabeza hay una señora también jarras, con un bañador completo, con unas piernas realmente carnales, carnes algo flojas, carnes de quien sabe disfrutar de la vida, de quien quizás ha traido al mundo hijos, brazos más cortos claros que los de la modelo. La señora carnal tiene esta sí, cabeza, boca con la que hablará y cantará y contará. Ojos que, de hecho, miran intensamente. La señora que hay junto a la modelo es intensamente real, estamos, menos mal, a salvo. Es la carne, la carne real, la que salva de las sirenas que te hacen encallar".