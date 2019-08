Así es la vida de Kelvin, uno de los 629 inmigrantes del Aquarius que llegaron a España

Este jueves, Kelvin ha estado en "La Tarde" de COPE narrando su experiencia. "Yo viví en Libia once meses y la vida allí fue muy dura. No tenía comida pero conseguí sobrevivir. Y entonces alguien me presentó a una persona que me podía traer a Europa. Estaba contento porque era la ocasión que tenía para llegar al continente europeo y encontrar un trabajo. El Aquarius nos rescató de noche. Había bastantes problemas dentro del barco: poco espacio, mujeres embarazadas... Ahora vivo en Sevilla, un buen lugar para vivir. La Comisión del Refugiado me ayuda para que pueda seguir adelante", ha contado Kelvin a Fernando de Haro usando el inglés y el castellano.

Esta es la historia de Kelvin. Una historia que empezó en el puerto de Valencia, como la de todas las personas que venían a bordo del Aquarius. Pero, ¿cómo se les recibió?, ¿qué pasos se siguieron con esas 630 personas? Fue un trabajo en equipo en el que participaron entre otros Cruz Roja, Cáritas y también la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Ángela Nzambi, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, conoce cómo fue aquella acogida. "Se organizó un gran dispositivo en el que participaron prácticamente todas las administraciones públicas, sobre todo el ayuntamiento de Valencia. Traductores, psicólogos y miembros de distintas ONG's fueron llamados para colaborar. Hubo gente que llegó en malas condiciones y fueron directamente enviados al hospital. Los demás fueron repartidos a distintas organizaciones".

La mayoría de los inmigrantes que llegaron en el Aquarius solicitaron asilo, pero la mayoría todavía no tienen una resolución.