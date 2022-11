Hoy que Pedro Sánchez, ha nombrado a un exministro, y a una exdirectora general magistrados del Tribunal Constitucional, tiene especial actualidad e interés un informe que ha elaborado la fundación Hay Derecho. Es un informe sobre la situación del estado de derecho en España. Fernando de Haro ha querido comentar este informe con Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay derecho, coautora del informe en 'La Tarde'.

Elisa ha mostrado su malestrar con que cada vez se nombran personas más cercanas a los partidos en el mundo de la judicatura.

"Es un poco lo que denunciamos en el informe, que cada vez las personas que se nombran están muy ligadas a un partido. Te vas encontrando con personas que en algunos casos son del partido en el gobierno" ha apuntado de la Nuez.

Legislar para la foto:

"Se aprueban anteproyectos, se hacen la foto, y después no se convierten en ley" ha querido denunciar de la Nuez para 'La Tarde'.

La utilización constante del decreto ley.

"La legislación para la foto. A golpe de titular, hay un problema mediático, por algo que inquieta a los medios de comunicación y a los políticos. Y en enseguida sale una proposición de ley, o un anteproyecto. Que a veces se convierte en ley. Y es un problema, porque son leyes precipitadas, y que están poco estudiadas." ha explicado esta experimentada jurista en Cope.

"Tenemos casos recientes. Y a veces ni siquiera se llegan a tramitar. Porque simplemente es enseñar, vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro" ha querido puntualizar la abogada del estado.

"Pero sí me parece importante poner el foco en el poder legilslativo. Que ahí también hay un deterioro que lo hemos medido con números"

¿Se está utilizando mucho el procedimiento de urgencia? ¿Se está perdiendo la tramitación ordinaria? le ha transmitido Fernando de Haro

"Nos estamos encontrando cada vez más la proposición no de ley. Una legislación muy poco trabajada, muy de salir al paso, con una menor calidad técnica de los textos, que luego van a dar problemas" ha espetado de la Nuez.

"Luego al final los operadores jurídicos se encuentran con textos que técnicamente no son buenos. Y llamar la atención sobre esto es importante". ha aclarado para 'La Tarde'.

Fernando de Haro, ha querido conocer la opinión de la experimentada abogada sobre la presión sobre la fiscalía y los jueces con la aplicación de la ley solo sí es sí.

"Sí, hemos estudiado la anomalía de que una exministra de justicia pase a ser fiscal general del estado. Es esa idea de dependencia de la fiscalía del poder ejecutivo, que es verdad que en el fondo siempre ha existido" ha reconocido para 'La Tarde'.

Pero es verdad que se agudiza con este tipo de decisiones, ha apuntado Fernando de Haro. Sobre lo que de la Nuez ha querido puntualizar: "Y hemos puesto también de relieve las críticas a los jueces. Una cosa es las críticas a la sentencias, que es absolutamente legítimo y otra cosa, las críticas personales a un juez en concreto, porque ha dictado una sentencia que al político de turno no le gusta, o cuando todo el colectivo de los jueces es el atacado."

"Son líneas que se van traspasando " ha incidido la reputada jurista para Cope.

Fernando de Haro también ha querido detenerse en un dato muy llamativo: “España tiene un gasto en justicia bastante importante, más alto que los países de nuestro entorno. Sin embargo, hay pocos jueces y las sentencias tardan más en llegar" ha apuntado el presentador.

"No es frecuente en España evaluar las políticas públicas. Esta inversión no está dando los resultados que debería. El propio ministerio de justicia debería evaluar esto" he reconocido de la Nuez.

Hay varios factores según el informe:

"La dispersión competencial, que hace que hay muchos órganos que tienen que tomar decisiones sobre el funcionamiento de la administración de justicia. Es un entorno complejo desde el punto de vista competencial, no ayuda a que las inversiones sean eficaces. Lo razonable sería que alguien lo estudiara a fondo."

"Este dato ha chocado mucho, porque la gente tiene la impresión de que gastamos poco. Porque la gente tiene la impresión de que en la justicia se invierte poco. Y es que realmente se está invirtiendo mal."

"Ya nos gustaría que hubiera más trabajos de este tipo para evaluar políticas públicas" ha concluído Fernando de Haro.