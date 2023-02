Una madre de 7 hijos señala el programa de televisión con el que ha conseguido que los niños ayuden en casa

A nada que hayas usado las redes sociales, habrás leído el siguiente titular: "Marie Kondo se rinde: es imposible tener la casa ordenada con tres hijos". En 'La Noche de COPE' contamos todas las semanas con la colaboración de la 'Marie Kondo española'. Se llama Begoña Pérez, la conocemos como 'La Ordenatriz', y ella no tiene tres hijos. Tiene siete. Esta semana hemos hablado con ella y para ver que los niños, lejos de ser un problema para el orden en casa, pueden ser una gran ayuda.

"Esto ya nos ha pasado a varios por aquí", señala Begoña Pérez sobre la noticia de Marie Kondo. Su primer libro, 'La magia del orden', vendió 10 millones de copias, se tradujo a más de 40 idiomas y convirtió el método KonMari en un auténtico fenómeno global. Ahora, una década, cuatro libros y dos series de Netflix después, justificaba en uno de sus 'webinars' que su casa "está desordenada" tras tener su "tercer hijo", pero que lo hace porque "la forma en la que estoy organizando mi tiempo es la correcta para mí en esta etapa".

Para 'La Ordenatriz', "el orden evoluciona y a veces necesitamos otro tipo de cosas". Pero lejos de lamentos, una mujer que no tiene tres hijos, tiene siete, le explica a la famosa Marie Kondo cómo implicarles en las tareas del hogar para que el tiempo no sea un problema. "Tenemos que tener mucha fuerza de voluntad y ser constantes. Muchas veces no les va a apetecer, están aprendiendo... Hay que entenderlo, pero hay que hacerles partícipes", sentencia Begoña Pérez.

Subir su autoestima

"Todos estamos usando la casa, así que nos implica a todos. Es muy bueno que se hagan cargo de algunas cosas. Además, si ellos se ven útiles, aprenden a hacerlo y están contentos consigo mismos, van a conseguir una autoestima mucho más sana", reflexiona 'La Ordenatriz'. Es precisamente en esos momentos de crisis donde ellos también "lo notan" y "se portan fenomenal". "Ya están ayudando de esa manera", apunta Begoña Pérez sobre el hecho de que los más pequeños cambian su actitud cuando "nos ven nerviosos".

Pero, ¿cuáles son las tareas que un joven puede asumir? "Un niño de un año y medio puede llevar el pañal, que es suyo, a la papelera", explica. Otro ejemplo es que "si hay uno al que le apetece ayudar a cocinar, hay que explotar a nuestro favor estas cosas", sobre todo después de que "Masterchef ha hecho mucho a favor de esto". Esto implica que otro niño "puede recoger los platos" o "los adolescentes fregar". "Los de 12, 13 y 14 años pueden hacer muchas cosas como labores de bricolage o empezar a poner lavadoras y tenderlas también", asegura 'La Ordenatriz'.

Eso sí, hay que enterrar la condescendencia. "Si lo hacen mal, hay que decírselo", sentencia Begoña Pérez. Para conseguir esa implicación, explica que "la clave está en que todo se vea": "Parece que no, pero a veces nos escondemos para no quitarle tiempo a nadie. Que se vea como se hace una tortilla o cómo se pone una lavadora". Para ello, pone el ejemplo de su hija: "con cinco años dividía la ropa perfectamente para poner lavadoras, simplemente para meter la ropa". "Tiene mucho peligro el: ya lo hago yo. Con los adolescentes hay que mostrar las consecuencias de sus actos. Sin ser una Rottenmeier de la vida, hay que hacerles partícipes de la casa", finaliza.