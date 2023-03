Una experta organizadora te da el truco definitivo para hacer tu 'armario cápsula': "Vamos haciendo conjuntos"

Si te gusta la moda, vestir bien, encontrar qué tipo de modelitos te favorecen y te falta tiempo e imaginación, esta noche te vamos a explicar cómo crear un 'armario cápsula'. Desde luego, el nombre ya es sugerente. Este término tan original surgió durante el siglo XX y apuesta por un consumo responsable y sostenible. ¿Por qué? Porque se trata de tener pocas preguntas en el armario, básicas y buenas. Para ayudarnos a crear uno, en 'La Noche de COPE' contamos un martes más con 'La Ordenatriz', Begoña Pérez.

No existe el número redondo de prendas, si vale igual para hombres y mujeres y si este nuevo concepto te empujará a deshacerte de alguna ropa, pero seguro que cambiará tu mirada a la hora de elegir qué ponerte cada día. Donna Karan fue la persona que hizo popular el término con una colección titulada Seven Easy Pieces. Como su propio nombre indica, eran siete piezas femeninas destinadas a cubrir las necesidades básicas sin caer en lo anodino. Aunque 'La Ordenatriz' no es tan restrictiva.

"La gente se suele ir de 30 a 40 elementos de armario, complementos y los zapatos. Se trata de tener como lo esencial dividiéndolos. Si yo uso muchísimo en invierno cinco zapatos, pues los elegimos. En cualquier caso, se excluye la ropa interior, pijamas, ropa de fiesta y de playa. La esencia del 'armario cápsula' es, por ejemplo, que no se tiene muchísimas tendencias porque pasan de moda y a lo mejor es difícil de combinar", explica Begoña Pérez en 'La Noche de COPE'.

Cómo elegir los 40 elementos

Por ejemplo, entre esos 40 elementos, 'La Ordenatriz' ve indispensable "una blazer negra", de forma que lo mezclaríamos con "un vaquero con el que puedo ir a quedada casual con unas zapatillas de deporte", así como "un vestido" que también combine. Lo mismo que esos elementos que hemos combinado, se pueden volver a combinar con "un jersey" o "una camisa básica blanca". "Entonces vamos haciendo conjuntos según las partes de arriba y las partes de abajo, pero sobre todo que estén acordes a nosotros y a nuestro estilo de vida", expone.

"El armario cápsula nos obliga a llevar determinados colores, como si fuéramos uniformados, dentro de esos básicos que tenemos. Cada uno nos podemos enamorar de ciertas prendas, pero luego hay que bajar a la tierra y ser práctico con lo que voy a usar", señala Begoña Pérez. Para empezar a usar esta técnica, 'La Ordenatriz' aconseja hacerlo "cuando vayamos a hacer el cambio de armario de estación".