Una enferma de hepatitis se cura por la decisión de una familia que perdió un ser querido: "Donaron una vida"

No todo el mundo puede contar cómo una decisión cambió su vida justo en marzo de 2020. ¿Recuerdas esta fecha? Es cuando comenzó el confinamiento. Mientras en España los hospitales comenzaban la saturación por la pandemia, Amparo tenía los días contados debido a una hepatitis repentina unas semanas antes. Necesitaba un hígado de manera urgente. Lo que denominan en la Organización Nacional de Trasplantes como emergencia 0. Es decir, prioridad absoluta en todo el territorio nacional. Y, en ese caos sanitario, apareció un donante. Alguien dijo "sí". Ese "sí" le salvó la vida y lo cuenta en 'La Noche de COPE'.

Recordando todo lo que pasó, se le viene a la cabeza "de qué está formada la palabra milagro": "Para mí fueron todas las circunstancias que al final tuvieron un final bueno, que nace en el sentido que fue todo bien". Antes de vivir con esta enfermedad, Amparo tenía una vida normal, una salud más o menos normal con su marido y sus tres hijos. Pero "la hepatitis no mejoraba, porque normalmente te dicen que bueno que llega a su pico y luego se vuelve a estabilizar, pero a la vez que pasaba el tiempo yo empeoraba", relata a Beatriz Pérez Otín.

"Entonces me dijeron que era una hepatitis autoinmune", explica Amparo en 'La Noche de COPE': "Mi propio cuerpo genera anticuerpos en rechazo a mi hígado". La única solución era un trasplante que ella desvela a Beatriz Pérez Otín que no se esperaba "por nada del mundo". Antes de recibirla, vivió una situación en la que "todo eran protocolos": "El vestuario que utilizaban, los lugares donde me hacían las pruebas, ni siquiera eran las estancias normales, todos los utensilios que necesitaban, pues tenían que ir a buscarlos a todos sitios...".

El agradecimiento

No debemos olvidar que todo se debe a que una familia, la del donante, dio su aprobación a esa decisión en un momento tan delicado en el que acaban de perder a alguien, a un ser querido, en plena pandemia, y te salva la vida. "A mí me han donado una vida, entonces para mí eso cambia todo", explica Amparo en 'La Noche de COPE' en un alegato completo que puedes escuchar aquí sobre cómo agradece esa bondad y cómo se acuerda cada noche de todo lo que sucedió en el momento en el que peor lo estaba pasando.

"Eso que se dice de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, yo desde entonces lo hago. No dejo nada para mañana. Una cosa también que me cambio mucho es por las noches que yo ya no puedo bajar las persianas, siempre tiene que entrar luz. Entonces, cuándo amanece, veo la luz que entra. Ya no puedo ver la oscuridad", explica Amparo a Beatriz Pérez Otín. Esto último lo achaca a que "cuando estaba poniéndome tan mala y a la espera, no quería dormirme, porque tenía que aguantar, tenía que estar despierta", concreta en 'La Noche de COPE'.