El truco definitivo para hacer una mudanza y no perder nada: "El traslado te costará menos"

Toda ayuda externa es poca cuando uno se cambia de casa. Hay personas que se dedican a que esto que provoca tantos quebraderos de cabeza se convierta en algo más fácil. Existe una profesión, la de organizador profesional, que se dedica expresamente a tener una buena organización y un orden adecuado a la hora de hacer una mudanza. En 'La Noche de COPE' María Gallay, la pionera en esta labor en España, da unos consejos para que este cambio en tu vida no sea un problema.

Aunque muchas personas recurren a sus amigos, o van trasladando muebles y enseres poco a poco, lo ideal es contratar una empresa que te haga la mudanza. Aun así, si te tienes que enfrentar a este reto en solitario, no estás solo porque puedes recurrir a una organizadora profesional. Cabe tener en cuenta que dentro de las principales causas de estrés, las mudanzas figuran en el tercer puesto. Es un "cambio súbito de estilo de vida", tal y como lo describen diversos estudios. Por ello, no podemos tomárnoslo a la ligera.

Gallay deja claro en 'La Noche de COPE' que no hay que dejar los deberes para el último momento. "La gente se pone la última semana o la noche anterior a meter cosas en las cajas sin ton ni son y es un error", destaca la organizadora profesional. De hecho, en su profesión hablan de "tres fases": "La premudanza sirve para que la mudanza y la posmudanza sean lo menos agobiante y estresante". Cada una tiene un sentido que ayudará a hacer este proceso más llevadero y evitar una constante habitual: que se pierdan objetos y enseres personales.

El truco



La premudanza es básica. "Cuando sepas la fecha, empieza a revisar. Puedes elegir lo que quieres, te gusta o te sirve. Haciendo eso, el traslado te costará menos porque llevarás menos cosas y lo harás de forma más organizada", recalca Gallay en 'La Noche de COPE'. En ese momento hay un pensamiento que suele invadir las cabezas de la persona que hace la mudanza, sobre todo cuando se va a una casa más grande: "Me lo llevo todo porque hay más espacio". La organizadora profesional recomienda lo contrario.

"No tenemos mucho tiempo como para distraernos. No me voy a llevar todo aunque la casa sea más grande. Debemos priorizar, las cosas tienen que funcionar, servir para algo", sentencia Gallay en 'La Noche de COPE'. Debemos evitar "encontrarnos objetos duplicados o triplicados", "cosas que no sean funcionales" o "elementos desfasados". La mudanza es un proceso de cambio que ayuda "a romper con el pasado" también, como recalca la organizadora profesional. Eso es muy importante a la hora de seleccionar.

Pero la premudanza no se centra solo en lo material, también va más allá. "En cuanto puedas ver al portero, el ascensor, la escalera, pedir el Wifi, ver si hay ruidos en la casa... Anticiparse es fundamental", explica Gallay en 'La Noche de COPE'. Son pequeños detalles que pueden ser diferenciales. Sobre todo, en el momento de la mudanza en la que no contaremos con un hogar amueblado. "Así nos podemos hacer una maleta de cabina para poder establecerse las primeras noches con ciertas cosas sin las que podemos estar", finaliza la organizadora.