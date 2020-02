Ramón, el jubilado que consiguió un récord Guinness al volante de un 600

Seguro que has fantaseado muchas veces con lo que te gustaría hacer cuando te jubiles. Igual no hace falta que te dé ideas, pero, por si acaso, tienes la historia de Ramón Díaz Villarino.

Es un gallego de 66 años que trabajó durante cuatro décadas de mecánico, y al retirarse de su vida laboral dijo eso de “¿y ahora qué?”. Sin embargo, rápidamente encontró la respuesta en cumplir su sueño: dar la vuelta a la costa española en un Seat 600. 6.760 kilómetros que tardó en recorrer 19 días, hazaña que le incluye en el Libro Guinness de los Récords. Esto pasa en 2017. Tres años después nadie más lo ha vuelto a hacer. "Se ha dado la vuelta a España, pero no tan completa", le cuenta este hombre a Beatriz Pérez Otín en 'La Noche'.

Ramón dice que llevaba rondándole esta idea "5 o 6 años". "Fue una ilusión que fue a más, creciendo, y estoy encantado de haberla podido cumplir porque fue una experiencia inolvidable", ha señalado. Además, el gallego hizo coincidir su tour costero patrio con el 60º aniversario de ese modelo de coche.

"Salí de Madrid sin ninguna meta, con el único objetivo de dar la vuelta a España, fuera en 15, 20 o 25 días", ha subrayado. Tampoco sabía dónde iba a parar a comer, "he parado donde me parecía oportuno. Se me dio todo estupendamente", ha asegurado.

"Me sentí más joven e incluso más libre. Hice más del 90% de recorridos por carreteras nacionales, locales y comarcales. Es otra manera de vivirlo", ha explicado.

