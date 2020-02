Psicólogos, nutricionistas... así vive un jugador profesional de eSports

Palacio de Vistalegre de Madrid, 3 noviembre de 2019. Las gradas abarrotadas. Mucho en juego y es que se están disputando las finales mundiales de League of Legends (LOL). No te preocupes si no entiendes algunas de las palabras que vas a leer, vamos a tratar de explicártelo todo. Solo quédate con este dato: 453 millones de espectadores; 1.000 millones de euros en ingresos mundiales y eventos que llenan pabellones ¿Qué mueve tanto dinero? Quizá eso a lo que tu hijo está enganchado: los eSports, los deportes electrónicos.

En el último año aumentó su facturación un 27% y esto no para aquí. En nuestro país hay 5,5 millones de jugadores, y creciendo. Y como este mundo está en expansión, ya hay hasta periodistas que se dedican a contar lo que pasa en los eSports. Si hay alguien en España que sabe de lo que hablamos ese es Fernando Cardenete, que nos cuenta a grandes rasgos cómo es este mundo. "Hay una estructura muy profesionalizada. Hay equipos que contratan a los jugadores, tienen regímenes de entrenamiento, tienen entrenadores, analistas, psicólogos, dietistas... todo lo que te puedas encontrar en un espacio de alto rendimiento al final para optimizar la perfomance que hacen los jugadores en un videojuego".

Los focos de los eSports se centran en jugadores profesionales como Jorge Casanovas. Jorge es jugador de LOL en uno de los equipos más importantes de nuestro país y del mundo, Mad Lions, aunque en este mundo se le conoce como 'Werlyb'. Jorge empezó jugando como hobby, un juego que ni siquiera le llamaba la atención en un principio. Ahora su trabajo es jugar, entrenar para las competiciones y prepararse tanto física como psicológicamente para ello. "Para competir contra los mejores del mundo debes estar preparado en cuerpo y mente y eso implica hacer jornadas laborales de hasta 12 horas", señala Jorge.

La profesionalización de los eSports ha llegado a tal punto que es necesaria la existencia de una asociación que ampare las competiciones nacionales. Se llama la Liga de Videojuegos Profesional, y su CEO es Jordi Soler, que nos cuenta la organización de la Liga, además de los requisitos que debe cumplir un club que quiera participar en la LVP.