La psicología responde: ¿cómo saber si una persona nos está manipulando?

¿Qué serías capaz de hacer para conseguir aquello que te propones? Desde que somos pequeños tenemos deseos, que pueden ser materiales o inmateriales, y los queremos satisfacer por encima de todo y de todos. En ocasiones lo lograremos y en otras nos encontraremos con obstáculos, con límites que nos pone la gente, pero cuando nuestro deseo es mayor podemos recurrir a técnicas que no son sanas. Una de esas técnicas es la manipulación, o lo que es lo mismo, conseguir lo que quieres haciendo sentir culpable a la otra persona, generarle inseguridad, o utilizar a los demás. Un ejemplo muy claro que todos pudimos ver está en la película "El Rey León".

Skar quiere ser el rey de la selva por todos los medios y para ello mata a su hermano y hace que Simba, el heredero del trono, huya. Skar es un manipulador de libro, pero más allá de dibujos animados ¿Cómo podemos identificar a las personas que son manipuladoras? Si alguien ha hecho que te vuelvas más inseguro y estés triste o insatisfecho, es posible que haya intentado persuadir emocionalmente, pero, ¿y si somos nosotros los manipuladores? Macu Gortázar es la psicóloga de cabecera de 'La Noche', y nos ha explicado algunos detalles de esta conducta tan insana.

Las claves para identificar la manipulación

En primer lugar, Gortázar ha explicado cómo es el perfil de una persona manipuladora: "La verdad que es que cuando pensamos en la manipulación tenemos la sensación que un perfil así lo detectamos pronto y lo relacionamos con la agresividad. Pero la manipulación es de todo menos agresiva, es enormemente sutil, hay que partir de que todas las personas manipulamos al final de alguna forma para conseguir lo que queremos. Lo que sucede es que hay personas que les cuesta pedir la cosas o no aceptan un 'no' por respuesta. Entonces aprenden ciertas técnicas que cuando tienen éxito las repiten".

También ha señalado cómo se gestiona la manipulación: "Al final manipular es algo que hacemos todos y en diferentes etapas. Los niños aprenden a manipular desde que son muy pequeñitos. Cuando nos vamos haciendo mayores, todos esos recursos que nos han ido funcionando son los que vamos a seguir aplicando. Cuando decimos que no es agresivo es porque con agresividad no conseguimos el objetivo que nos proponemos".

"Una cosa es que me están manipulando y ser consciente porque en una balanza saco un beneficio y otra cosa es que a mí me esté dañando. Si siempre hacemos lo que una persona quiere o me siento culpable, al final es una relación en la que pierdo. Son relaciones desiguales, cuando te haces pequeñito ante otra persona", ha subrayado la psicóloga.

Descubre más claves sobre esta práctica insana escuchando la entrevista completa y descubre más análisis e historias curiosas en 'La Noche de COPE', de martes a jueves de 01:30 a 04:00 con Beatriz Pérez Otín.