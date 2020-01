Patinetes eléctricos: ¿solución o problema en la movilidad urbana?

Si vives en una ciudad más o menos grande, seguramente te hayas tenido que acostumbrar rápido a ellos. Quizá haya sido uno de los regalos que hayas recibido estas Navidades: un patinete eléctrico.

Los utilizan gente como Rodrigo, en Madrid, o Víctor, en Barcelona. Suelen conducirlos jóvenes como ellos, que buscan una alternativa al coche, a la moto e incluso al transporte público. El patinete es un vehículo ecológico y cómodo… Aunque esto de la comodidad está más en entredicho porque... ¿Por dónde deben conducirse? ¿Por la calzada? ¿Por la acera?

La Dirección General de Trabajo está trabajando en unas normas de circulación para estos vehículos. De momento da algunas directrices como limitar su velocidad a 25 kilómetros por hora por calzadas, pero, hasta ahora, son los ayuntamientos quienes regulan estas leyes. Y algunos, como el de Oviedo, quiere limitar su velocidad por las aceras hasta a 6 kilómetros por hora.

¿Es posible una convivencia en paz en las ciudades? No llueve a gusto de todos. Depende del lugar que ocupes en la ciudad: peatón, conductor, ciclista y ahora, patinadores. Lo cierto es que hasta ahora, esa ausencia de regulación se traduce en confusión y en accidentes. En Madrid hay uno cada dos días.

Rodrigo tiene 34 años y lleva usándolo, precisamente en la capital de España, desde 2017, cuando no estaba tan de moda. "Me pasé al patinete porque me pareció una opción económica para dejar un poquito más aparcado el coche, que es necesario, pero es que hay muchos trayectos diarios que podemos hacer con el patinete. Aparte, el tema ecológico y, por qué no, es divertida", ha dicho este madrileño en 'La Noche'.ç

