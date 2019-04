Pablo López en el metro y otros famosos que sorprenden a sus seguidores

Imagina que sales de casa. Has quedado con unos amigos para ir a tomar algo, es sábado por la tarde. Estás contento, te pones tus auriculares y suena uno de tus cantantes favoritos, Pablo López.

Vas al metro, coges la línea de siempre, la 1… entras al vagón y hay dos chicos con dos guitarras tocando… Uno de ellos no es cualquiera. Lo que sonaba en tus auriculares se vuelve realidad. El mismísimo Pablo López tocando El patio en la línea 1 del metro de Madrid. Esto es lo que ha ocurrido este sábado en la capital de España.

Pablo ha querido homenajear así a quien le acompañaba, el artista en ciernes Andrés Martín, finalista del concurso de talentos de Antena 3 ‘La Voz’. Andrés, como otros músicos, empezó tocando en el transporte público, en concreto en la línea 10 del suburbano madrileño. Imagínate las caras de los pasajeros de esa línea 1 de metro esa tarde, entre los que se encontraban verdaderos seguidores del cantante malagueño.

Pero esta no es la única vez que un famoso ha sorprendido a sus fans, también ha ocurrido con futbolistas, y también ha ocurrido en Madrid. Cristiano Ronaldo dio una auténtica sorpresa a un niño en la plaza del Callao, en pleno centro de Madrid. Se puso barba, bigote y pelo postizos, gafas de sol, un relleno para aparentar más barriga de la que tiene. Cogió a un perrito y se puso a jugar con un balón de fútbol con un chaval se quedó boquiabierto con las habilidades de aquel aparente sintecho y acabó alucinado al ver que quien se escondía tras todo ese atuendo era uno de los mejores jugadores del fútbol. Se llevó el balón firmado y la gente, en Callao, fotos de la estrella portuguesa. Ocurrió en 2015.

Si antes hablábamos de la sorpresa de Pablo López, ahora nos vamos hasta Miami para hablar de otra aparición inesperada de una cantante internacional. El 27 de mayo de 2017, Shakira lanza su álbum El dorado, lo presenta en Miami, en Estados Unidos, en un mini-concierto con Nicki Jam y Prince Royce… Y acto seguido se va a un pub de la ciudad, llamado Wynwood Yard, y canta un par de temas de ese disco, enloqueciendo a los que allí estaban. Tiene cierto truco esta ‘sorpresa’ de la colombiana porque al final de esa presentación oficial Shakira dijo en redes sociales que iba a ese pub y allí fueron hasta 1.200 personas.

También Justin Bieber sorprendió a sus fans interpretando su canción Cold Water a las puertas del Buckingham Palace de Londres. Lo hizo el pasado mes de septiembre. Con su guitarra al hombro y la capucha de la sudadera puesta, Justin empieza a cantar una canción dedicada a su novia, Hailey Baldwin, con quien paseaba por la capital británica. Enseguida se agolpan allí numerosos peatones, que alucinaron con la presencia del artista canadiense. Aunque la primera sorprendida es su propia pareja. Debió de gustarle mucho porque en noviembre, dos meses después, se dieron el “sí, quiero”, eso sí, en secreto.

Aunque si un grupo fue pionero en esto de dar sorpresas fueron The Beatles. LA banda con mayúsculas de aquel momento y pionera de muchas cosas, se subió a la azotea del edificio donde grababan su disco un 30 de enero de 1969. Solo lo sabían ellos y su equipo, así que el asunto pilló por sorpresa a los vecinos de Savile Road, la calle donde estaban los estudios de grabación.

Les dio tiempo a tocar la canción Get Back, y otras tres canciones antes de que la policía llegara al lugar tras haber recibido quejas de numerosos vecinos de la zona por el ruido y el alboroto que la banda de Liverpool y sus seguidores estaban creando. De haber sabido que este era su último concierto quizás no hubiesen quejado tanto. De aquello salió el videoclip que hoy podemos ver en Internet.

Aquel acto fue tan importante en la música actual que no le faltaron imitadores. Por ejemplo, la banda irlandesa U2 en 1987 grabó el videoclip de esta canción, Where The Streets Have No Name en la azotea de un edificio de Los Ángeles, en Estado Unidos.

También replicó la fórmula un grupo español. El gran Pau Donés subió a su Jarabe de Palo en 1997 para tocar y grabar el vídeo de su primera gran canción: La flaca

No solo los cantantes dan sorpresas. También los futbolistas, como hemos visto en el caso de Ronaldo, y actores de Hollywood como Brad Pitt que sorprendió a sus seguidores en Madrid en la presentación de su película Guerra Mundial Z. Lo hizo en el preestreno, imagínate que estás en el cine y aparece un actor de tal envergadura.

Son muchos los famosos que se animan a dar esta clase de sorpresas a sus seguidores, así que estate bien atento, la calle, un restaurante, la azotea de un edificio pueden ser sitios perfectos para disfrutar de una gran performance de tus estrellas favoritas.