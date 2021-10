Nietzsche: cuando no se cree en nada

¿Cuántos nombres de filósofos conoces? Seguro que me puedes nombrar a Platón, Aristóteles, Schopenhauer, Jean Paul Sartre, pero ¿podrías decirme alguna de las frases más famosas que dijeron?

Nietzsche es uno de los filósofos más importantes de la edad moderna porque anunció cómo iba a ser el panorama histórico y cultural que viviríamos en los siglos XX y XXI.

Este filósofo falleció en el año 1900 y no llegó a ver si sus predicciones se cumplían o no. Miguel Ángel Balibrea es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra y ha escrito un libro titulado “Cautivados por la libertad” en el que muestra si las ideas del filósofo alemán siguen o no vigentes. El profesor, afirma que Nietzsche fue un visionario. Es más, “previó que esto iba a ser así, tal y como está ahora mismo”. Se refiere a la sociedad que, fundamentalmente, hoy en día es atea, uno de los hechos que “él más deseaba ver”.

La gran mayoría de la población es nihilista, pero Miguel Ángel explica que únicamente “en los aspectos fundamentales”. Un ejemplo, él mismo ha contado que lo podemos ver en la libertad. Ahora mismo, “no tiene nada donde elegir, tiene que elegir ella sola”.

Sobre la existencia del alma, Nietzsche no creía en ella. Para el filósofo, eran meramente un conjunto de emociones. Balibrea añade que “la dificultad está en saber el origen de las emociones”. En el caso de Nietzsche, aclara, “dependen de una fuerza que domina el mundo: la voluntad de poder”.

Es algo que no comparte Miguel Ángel. De darse este caso, “se pierde fundamentalmente la capacidad de amor”. Eso conlleva a perder a Dios. Y sin Él, todas las esperanzas recaen “en el mundo que nos rodea”.

El experto también se refiere a la popularidad de la ficción Merlí. Es una serie que ha hecho que muchos alumnos estudien la carrera de Filosofía pero que “no es lo suficientemente profunda como para ir a la argumentación de fondo filosóficas”. Y eso es lo verdaderamente interesante de esta materia, “saber si son correctas o no” las afirmaciones que han hecho filósofos como Nietsche a lo largo del tiempo.