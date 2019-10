Luis Piedrahíta trasnocha en COPE con su 'Es mi palabra contra la mía'

Nadie describe mejor y de la forma más divertida los pequeños detalles del día a día que Luis Piedrahita. Este viernes este hombre-orquesta (cómico, guionista, ilusionista, escritor, director de cine y lo que no digo…) estrena espectáculo en los cines Callao de Madrid. Como siempre, su ingenio y personalidad van impresas incluso en el título: 'Es mi palabra contra la mía'.

El cómico pasa por 'La Noche de COPE' para hablar de su nuevo espectáculo, pero también de la dificultad de hacer reír, y de lo que nos gusta a los españoles hacer comedia de las situaciones cotidianas. No le importa decir que hace humor blanco. "Aunque no me gusta confundirlo con ser blando, sino que es un tipo de humor que, en un principio, y esto es importante, no lleva un mensaje en el trasfondo", explicaba.

El cómico ha dejado, sin duda, grandes momentos en 'La Noche'.