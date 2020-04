Los ingenieros muestran su lado más solidario creando mascarillas con la ayuda de impresoras 3D

Estos días estamos viendo todo tipo de iniciativas para ayudar al personal sanitario. Y es que desempeñar su trabajo no solo es admirable por lo que consiguen también por las condiciones en las que lo hacen, con la evidente falta de material.

Para salvar estas carencias, estamos viendo alternativas, por ejemplo, poner las impresoras 3D a toda marcha. Con ellas podemos obtener máscaras de cara o pantallas protectoras, tan necesarias para nuestros sanitarios. Una de estas personas es Guillermo Martínez. Él es ingeniero y creador de la ONG, Ayúdame 3D. En 2017 hizo un viaje a Kenia que le cambió la vida, no solo a él, también a la gente de allí. Gracias a su impresora 3D ha creado prótesis de brazos y piernas para las personas que lo necesitan y ahora esas mismas impresoras están al servicio de las necesidades de los profesionales sanitarios para trabajar con el material adecuado y del que muchos de ellos no disponen.

Hay una persona que apoya todo este tipo de iniciativas, también el proyecto de Guillermo. Una mujer que no le hace falta presentación, pero por si hay algún despistado Irene Villa es creadora de la Fundación Irene Villa. Ella impulsa y promueve todas las iniciativas que considera necesarias en el apoyo a personas con alguna discapacidad o riesgo de exclusión social y ha contado ante los micrófonos de ‘La Noche de COPE’ lo orgullosa que se siente de apoyar a Guillermo, una persona que ante la situación en la que nos encontramos ha sacado su lado más solidario al dejar el proyecto que tenía entre manos para ayudar a frenar la curva de contagias poniendo su granito de arena.

Una frase muy similar es la que se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta y que dice así: “A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”. Pues bien, Guillermo no es el único ingeniero que se ha puesto manos a la obra. Jorge Moratilla está haciendo, también a través de su impresora de 3D, piezas para conectar las máscaras a respiradores. Una iniciativa que puso en marcha para ayudar a amigos que trabajan en la sanidad que no le paraban de decir que no disponían de material. Una tarea en la que también se encuentra el ingeniero manchego, Antonio Ibañez de Alba.

Antonio acumula en su haber más de 200 patentes. Cuando comenzó la crisis sanitaria, tuvo claro que todos los proyectos que tenía en marcha debían esperar, y se puso en contacto con el CSIC. Antonio ha trabajado en la NASA y está utilizando todos los conocimientos que allí aprendió sobre virus para contenerlo y controlarlo desarrollando tal y como ha relatado ante los micrófonos de la Cadena COPE una mascarilla capaz de acabar con el virus por dentro.

