Las esteticistas contra la violencia de género de Albacete: "Te cuentan cosas que ves que no son normales"

45.000 mujeres viven en nuestro país con protección policial por riesgo de violencia machista. Un 17% más que el año pasado y esto nos preocupa en 'La Noche de COPE'. El maltrato afecta a muchos círculos, y todos ellos pueden implicarse de manera activa y válida para las víctimas. En el informe publicado este martes por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, confirman que en febrero se han recibido más de 8000 llamadas en el teléfono 016. Y de ellas, más del 70 % fueron efectuadas por la propia usuaria; el 20 % familiares y allegados; y el 6 % por otras personas.

Debemos seguir implicándonos como sociedad. Todo sirve, cualquier dato que nos llegue sobre una posible agresión no debe caer en saco roto. En este año ya van 12 mujeres asesinadas por su pareja o su expareja. En 'La Noche de COPE' de este miércoles nos centramos en la prevención. En Albacete han puesto en marcha un programa en el que las peluqueras y esteticistas ayudan en la detección de casos. Porque existen situaciones que llaman al diálogo cordial, a la intimidad con la otra persona.

Es normal, son profesionales que llevan añadido a su trabajo el perfil de la cercanía. El Ayuntamiento de Albacete pensó que la cercanía de estos profesionales, concretamente las peluqueras y las esteticistas, podía ser una herramienta estupenda para aquellas mujeres que sufren violencia de género y no dan el paso de hacerlo público. Desde principios de año está en marcha. Implicados, como te decía, al sector de la peluquería y la estética de esta ciudad con profesionales como Toñi Navarro e Isabel Peña explican en 'La Noche de COPE'.

"Si pensamos que una persona puede ser víctima o sospechamos que está en peligro, damos un poquito la voz de alarma o intentamos ayudarle colaborando con el centro especializado de la mujer de Albacete, donde tienen asesoramiento jurídico, asesoramiento social, psicología y también orientación laboral en el caso de que no estuviese trabajando para que no se sientan solas", explica Toñi a Beatriz Pérez Otín.

Una dosis de confianza

Pero lo importante es esa relación con tu peluquera como Isabel cuenta en 'La Noche de COPE': "La gente entra en una cabina, en la cual se despoja de su ropa y también se despoja de todo lo que le acarrea en la vida cotidiana. Entonces hablan y te van comentando alguna serie de cosas que tú ves que no son naturales, que no es normal, que una persona que te está vigilando o que te está acechando, porque con los móviles se hace mucho a la gente, y no es que te quiera más, sino que te está controlando y el control no es amor".

Audio

Pero hay una anécdota que marcó a Isabel que puedes escuchar aquí. Así es como en Albacete, en el Ayuntamiento, se ha puesto en marcha un programa de prevención y ayuda en la violencia de género donde las peluqueras y esteticistas dan confianza y es el ámbito perfecto para poder reconocer casos de maltrato.