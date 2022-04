Karlos Arguiñano, lejos de la tele: su profesión antes de ser cocinero y por qué es importante para él 2022

Karlos Arguiñano es sin duda alguna uno de los chefs más populares de nuestro país. El cocinero, de 73 años, ha dedicado toda su vida a la cocina, y lo que siempre le ha caracterizado ha sido su naturalidad, la forma en la que ha estado enseñando recetas sencillas y saludables con su inconfundible estilo de humor.

Esos chistes, unas veces malos y otras no tanto, le han acompañado durante sus más de 30 años delante de las televisiones. Eso y sus innegables dotes para el canto. Algunos piensan que canta bien, otros lo ponen en duda y luego está él, que canta igual, digan lo que digan. Tantos años de cara al público han dado para muchas canciones y muchos chistes, pero también para muchas anécdotas que cuenta él mismo mientras cocina. Siempre ha sido muy transparente con su vida privada.





Le conocen en medio mundo porque ha trabajado en muchísimos países: Argentina, Estados Unidos, Suecia, y hasta Tailandia, y en todos ellos ha mantenido esa pasión que siente por la cocina. Una pasión que le hace emocionarse hasta cuando se encuentra tres yemas dentro de un mismo huevo.

Esa inquietud, las ganas de moverse y querer seguir creciendo le llevaron a hacer cine incluso mientras tenía su programa de televisión. Ha participado en tres películas: Airbag, de 1997. Año Mariano del 2000. y El rey de la granja, del 2002. Ha sacado más de 50 libros. El último, hace escasos meses, se llama “La cocina de tu vida”. Hace unos días, como decía Umbral, a hablar de su libro, pero también de su vida, en 'Herrera en COPE' Arguiñano insistía en la suerte que ha tenido desde que empezó en televisión.

Se dice pronto, pero siete mil programas no se hacen de un día para otro como te decía, son 33 años en televisión. Una vida entera dedicada a la cocina, y también a su familia. Karlos ha hablado siempre de su mujer, Luisi, con la que ha celebrado este año 2022 sus bodas de oro. Una relación que empezó con un baile. Arguiñano ha recibido el último Premio Nacional de Televisión, un galardón que se concede anualmente a los profesionales de ese medio por una carrera larga y prolífica que en el caso de Karlos se prolongará mínimo hasta el año que viene, porque ya ha dicho que va a renovar.

La profesión de Karlos Arguiñano antes de la cocina

La cocina siempre ha sido su pasión, pero no su primera vocación profesional. Él iba a ser chapista, aunque afirmó entre risas, en su última visita a 'Herrera en COPE', que no se le dio del todo bien: “Hice muy bien en pirarme porque yo ponía los techos y las puertas de las locomotoras y un día vino un maquinista y me pregunta: 'Oye, ¿quién es el que pone las puertas?' Y le dije: 'Yo'. Miro para los lados y me dijo: 'Se me abren en las curvas, así que vete pensando en otra cosa'”, ha recordado.