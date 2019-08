Jefe de misión del Open Arms, en COPE: “Es una emergencia y las instituciones no actúan”

La madrugada de este miércoles nos deja también nuevas noticias desde el Mediterráneo. El bebé que necesitaba asistencia médica a bordo del Open Arms ha sido evacuado con éxito a Malta junto a su hermano y sus padres.

Se cumplen ya dos semanas a bordo sin encontrar un puerto seguro donde desembarcar. La ONU, por su parte, pide a los países europeos que den luz verde a la acogida del Open Arms y también del Ocean Viking. Entre los dos suman casi 500 migrantes rescatados.

En la noche de COPE ha estado Ricardo Gatti, jefe de misión de la ONG en Italia, que ha denunciado que las Instituciones siguen sin hacer nada para garantizar un puerto seguro para estas 147 personas.

“Justamente se habla de esto, de emergencia, y es una emergencia, y no actúan... No sé si debería ser la hora de que, quién está poniendo trabas a todo lo que es la obligación a nivel normativo de desembarcar personas necesitadas a un puerto seguro lo antes posible, pague por ello”, ha dicho contundente Gatti, en clara referencia a Salvini.

Precisamente el propio ministro del Interior italiano ha instado este martes al Open Arms a "navegar en dirección a España" y ha subrayado que seguirá trabajando para "evitar el desembarco" en Italia de más de 500 migrantes y refugiados.+

Salvini ha anunciado en Twitter su vuelta a la sede del Ministerio, tras una gira política por playas en la que ha defendido algunas de sus reformas, entre ellas la que implica multas de hasta un millón de euros para las ONG que entren en aguas italianas sin permiso.

Per 350 di essi la Libia ha dato la disponibilità di un porto di sbarco, mentre per gli altri (quelli visitati dal milionario Richard Gere) l’indicazione che ho dato è il divieto di ingresso nelle nostre acque e l’invito a navigare in direzione Spagna.