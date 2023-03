Iván Ferreiro: "Recibimos tanta información y tan mala que es inabarcable para nuestra propia salud mental"

¿Qué te inspira a ti la palabra trinchera? La primera acepción dice que una trinchera es una "zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo", así que es normal que hayas pensado en una guerra, pero seguro que no te extraña si te hablo de una trinchera como un lugar desde el que defendemos una opinión ¿Verdad? Y es que ¿quién no se ha escuchado alguna vez eso de "me voy a atrincherar el fin de semana en casa y de aquí no me van a mover"?. En cualquier caso, la trinchera es un lugar en el que nos sentimos más seguros y, desde esa tranquilidad, podemos incluso crear música.

En una trinchera, si tú quieres, puedes encontrarte al mismísimo Félix Rodríguez de la Fuente. No sabemos si el músico que ha pasado este viernes por 'La Noche de COPE' se ha revisado todos los VHS de 'El Hombre y la tierra', pero lo que está claro es que ha estado experimentando, y mucho, para componer un disco inundado de texturas, de matices, de compases que no siguen un raíl y que te descolocan. El resultado lo podemos escuchar en 'La Trinchera Pop', que es el nuevo trabajo de Iván Ferreiro. Un disco que se ha forjado en el norte de la península.

"Hice mi trinchera en mi casa de Gondomar, en Galicia", explica en 'La Noche de COPE'. Aunque también estuvo "de gira" y "haciendo muchas cosas", se encerró en la "casa donde tengo el estudio, dónde me visitan los amigos y sigo esa máxima del chiste de mamá: quiero el circo, si quieren verte que vengan a casa". Uno de los grandes miedos de Iván Ferreiro es no poder "hacer ninguna canción más". "¿De qué voy a hablar? Me ha pasado de todo, cada vez que vemos los discos decimos que no creemos que podamos hacer ninguna canción más nunca".

Amaro explica ese proceso de producción conjunta: "Nos gusta, nos juntamos un día, tocamos un poco, otro día decimos que vamos a componer algo, pero no componemos nada bueno... Ahora estamos presentando este disco y entonces si nos preguntas cuándo vamos a volver a crear te diremos que no creemos que podamos hacer ninguna canción más, nunca en la vida". No hay tensión entre ellos porque "las pocas veces que tenemos un problema, lo hablamos inmediatamente y lo solucionamos". "No hay suspicacias entre nosotros, es lo bueno de los hermanos", apunta Iván.

La trinchera

Iván asegura que este disco "tiene muchos significados", pero ese nombre atiende a ese "sitio para refugiarse de este mundo tan, tan hostil". "¿Cuántas veces tuviste que apagar la televisión y desconectar las notificaciones del móvil un poco para no saber que ocurrían? Porque yo creo que a veces recibimos tanta información y tan mala que es inabarcable para nuestra propia salud mental; llegaba y apagaba la tele y el mundo estaba bien en casa, me refiero, serían los pajaritos, no había coches, parecía que el mundo estaba tan bien", reflexiona.

"A veces me da la sensación de que son los informativos los que me ponen nervioso. Vivimos en un país ahora mismo que hay muchas trincheras. Nuestra trinchera es agradable, pero hay veces que las trincheras que nos vienen por las noticias que no son del todo agradables y te quieren enfrentar con otra persona y eso no está bien", explica el cantante.