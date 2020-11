Hovik Keuchkerian, sobre su carrera: "Ser actor ha sido un bonito accidente en mi vida"

¿Tú eres de los que piensan que tenemos que hacer todo lo que nos propongan porque solo se vive una vez? ¿Eres de los que aprovechan cada una de las oportunidades que nos da la vida?

En esta ocasión nos visita en La Noche de COPE alguien que parece que ha dicho “sí” a todas las propuestas profesionales que le han hecho en su vida. Ha trabajado como camarero, llevando su propio gimnasio en el madrileño barrio de Hortaleza, ha sido boxeador profesional, ha trabajado como responsable de seguridad en los conciertos de El Canto Del Loco.

Pero eso no es todo, no. Ha escrito varios libros de poesía, y hace ya diez años le vimos por primera vez encima de un escenario. En 2010 grabó su primer monólogo para el canal Paramount Comedy y desde entonces hemos podido verle en películas como “Alacrán Enamorado” por el que fue nominado al Goya como actor revelación y en series como “Hispania”, “La Casa de Papel” o “Antidisturbios”. Está claro que la vida de Hovik Keuchkerian no ha sido en absoluto aburrida. Hovik,