Carlos Herrera ha charlado este miércoles con Adolfo Arjona en ‘La Noche de COPE’ sobre su nuevo programa en la casa, ‘Radio Carlitos Deluxe’.

Herrera ha comenzado la conversación comentando que “le suscitaba cierta incertidumbre no haber intervenido en ‘La Noche de COPE’ dos semanas después de haber vuelto de vacaciones”. Algo que le suele reprochar el Grupo Risa, y que Adolfo Arjona le recordó. A lo que Carlos Herrera contestaba con humor: “Ellos, encima, aprovechan para meter el dedo, y yo ya me planteaba… o me entrevista Arjona o me voy de la COPE”.

Cada año, se reúnen Arjona y Herrera para comentar las novedades y los nuevos contenidos de la temporada. Sin embargo, este año, dice Arjona, tuvo que enterarse del nuevo programa de Carlos Herrera por la radio: “Estaba escuchando el sábado al Grupo Risa para ver si los habían despedido ya o no, y me encontré con la promoción de nuevo programa”.

Adolfo Arjona, le comentaba con guasa que “cuando anunciaron tu renovación en la COPE decían que te iban a reducir las horas de antena” y que no entendía qué estaba ocurriendo. Carlos Herrera contestaba así: “He ampliado mi presencia en la mañana y amenazaba al Grupo Risa con quitarlos, pero me he colocado finalmente en el tramo del sábado de la una a las dos. Una franja ideal para escuchar la música que nos gusta… Estoy muy contento”.

Pero, ¿qué se van a encontrar los oyentes en ‘Radio Carlitos Deluxe’?, le preguntaba Adolfo Arjona. “La música que me gusta escuchar a mí, a los de mi generación y sobre todo, en adelante. Mi hijo está fascinado ahora con la música que yo escuchaba cuando era como él, le está empezando a gustar ahora. Son verdaderas maravillas musicales. Vamos a escuchar eso y más. Así que el que no pueda oírnos, que se baje el podcast”.

El siguiente tema que trataron en esta conversación con un toque muy cómico fue la “imposición de aguantar al Grupo Risa por parte de Carlos Herrera”. Herrera decía que “fue una imposición muy dura. Pero que era o quedarse con ellos o no hacer el programa, porque los tenían arrinconados en un despacho. Y, finalmente, les cogí cariño”. Esto apuntaba Herrera en su particular pique sano con el Grupo Risa.

La realidad es que ahora el nuevo programa de Carlos Herrera será telonero del Grupo Risa, algo que “entusiasma a su madre”, según el presentador de ‘Herrera en COPE’ Además, añadió que el Grupo Risa, “se turna para escuchar tus expedientes y llevarlos los viernes a su programa”. Sin embargo, comentaba Herrera que el verdadero expediente es que “nunca podrán ser como Arjona”.

Esta amena y cómica conversación entre los dos presentadores y amigos ha acabado con el agradecimiento de Arjona a la COPE porque “el día antes a la crónica negra esté Carlos Herrera”, quien le ha contestado que “espera que todos los programas de la casa se reatroalimenten para seguir creciendo, incluso nosotros (el Grupo Risa y el nuevo programa de Herrera), que ahora somos teloneros tuyos”.