España, refugio de los nazis tras la II Guerra Mundial

La costa del sol, el litoral alicantino o las Islas Baleares son algunos de los destinos más codiciados en el norte y centro de Europa para vivir la jubilación. El sol, la playa y la buena comida lo convierten en un destino perfecto para todos aquellos acostumbrados a la oscuridad y el frío de sus países, sin excepción.

Pero también tiene su lado oscuro, otra parte que se cuenta en la película ‘El Sustituto’, que narra la realidad de las colonias nazis en España en la segunda mitad del siglo pasado. Una historia basada en una realidad: la del refugio español para los seguidores de Hitler tras la segunda guerra mundial. Para conocer mejor los motivos y las historias concretas de aquella época contamos, como cada semana, con el catedrático en Historia, el profesor José Luis Corral.

Como nos ha explicado el profesor de Historia, “España fue uno de los países que acogieron tanto durante como, especialmente, después de la Segunda Guerra Mundial a los criminales nazis”. De hecho, estas personas “gozaron de una impunidad totalmente absoluta en España”. Tanto es así que algunos incluso mantuvieron sus nombres alemanes mientras que otros “los españolizaron”.

Esto fue posible, como nos cuenta José Luis Corral, porque “el régimen franquista acogió y protegió” a estas personas de la “justicia internacional”. Nuestro experto no cree que esto fuera el precio a pagar porque España no tomase parte en ninguno de los bandos durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, él considera que “la neutralidad de España es un tanto relativa”. Es decir, a efectos políticos y democráticos, no se puede negar que España no fuera neutral pero, “a efectos prácticos, los nazis pasaban por España como Pedro por su casa”.

Es más, José Luis Corral nos ha recordado que España sí participó durante la II Guerra Mundial. Lo hizo “de tapadillo, enviando a la división azul al frente ruso a combatir en las tierras de Leningrado”. Una nueva prueba de que la neutralidad de España, que efectivamente era cierta sobre el papel, “no implicaba los lazos de amistad y de fraternidad entre Franco y Hitler”.