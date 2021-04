Día Internacional del Libro: Beatriz Pérez Otín nos enseña la obra narrativa que no puede faltar en su mesilla

COPE.ES se vuelca con el Día Internacional del libro 2021, que se celebra el próximo 23 de abril y para celebrarlo los principales comunicadores de la cadena COPE durante toda esta semana van a abrirnos sus bibliotecas para que sepamos cuáles son sus tesoros más favoritos.

La lectura ha sido una de las grandes aliadas con la llegada de la covid-19, y muchas personas que no habían cogido un libro desde hace tiempo han encontrado la excusa para poder sumergirse en el maravilloso mundo de la literatura.

En esta ocasión es Beatriz Pérez Otin, presentadora y directora de 'La Noche', quien ha cogido de su estantería una obra de Rosa Montero para recomendársela a todo aquellos búhos que quieran descubrir una de las obras que mejor define a la autora española.

'La ridícula idea de no volver a verte', una de las 10 obras favoritas de Beatriz Pérez Otin

"'La ridícula idea de no volver a verte', de Rosa Montero, fue premio nacional de las letras en su momento y es el libro que he elegido para relegarte con motivo de en este Día Internacional del libro. Está entre mis diez libros favoritos, sobre todo por esa manera en la que tiene la autora de leer el alma de las personas y de describir lo que ve con emoción y que consigue transmitirse en el lector. No todos te cautivan desde la primera frase, y ese a mí ese libro lo hizo", ha arrancado afirmando la presentadora.

"La primera frase según abres las páginas dice: "Como no he tenido hijos, lo más importante que ha sucedido en mi vida, son mis muertos", directa esta frase al corazón. A partir de ahí no pude dejarle de verlo. En este libro Montero entremezcla la vida de una gran mujer, como es la premio nacional de Física y Química, Marie Curie, con su biografía. Dice Montero que cuando leyó el diario de Marie Curie, ese que empezó a escribir con la muerte de su marido y que incluye en el final del libro, sintió que esa historia le fascinaba tanto que le llenaba la cabeza de ideas y de emociones", desarrolla la presentadora de 'La noche'.

La comunicadora de COPE.ES nos adelanta que "en sus páginas vamos a encontrar el relato de dos vidas, de dos mujeres, unidas por el dolor de la pérdida de sus maridos y por el amor a la ciencia y a la curiosidad. Montero camina entre su propia biografía y la Curie casi sin que nos demos cuenta como lectores" en el cual se desarrollan temas de diverso estilo. "En el libro, Montero habla de la superación del dolor, de las relaciones de mujeres y hombres la ciencia versus la ignorancia, y además lo hace de una manera apasionada, sin lamentaciones y alegre, porque como ella dijo en su momento, este libro es un libro de una vida", ha explicado.

Sinopsis de 'La ridícula idea de no volver a verte'

'La ridícula idea de no volver a verte' es una obra con la fuerza de la mejor narrativa de Rosa Montero. Alegre, apasionado y original, incluye fotografías, recuerdos, reflexiones sobre la superación del duelo o sobre el modo de afrontar la literatura. Un abierto homenaje a las mujeres que como Marie Curie se han enfrentado a su entorno por llevar adelante aquello en lo que creían en una sociedad que las ignoraba por su condición femenina. Rosa Montero es una de las autoras más importantes de la narrativa española actual.