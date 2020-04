¿Cómo hubiésemos vivido la pandemia del coronavirus en los años 90?

Lo que ahora te vamos a plantear en ‘La Noche’ de COPE es un viaje al pasado. Y en la maleta, nos vamos a llevar esta crisis sanitaria del coronavirus. ¿Cómo hubiésemos pasado esta pandemia en otra época? Y no te hablo de hace un siglo, no. Nos vamos, por ejemplo, al año 1993.

¿Cómo se hubiera propagado la enfermedad? ¿Cómo mataríamos las horas durante el confinamiento? ¿Podríamos teletrabajar? Esas son algunas de las cuestiones a las que vamos a tratar de responder. Por cierto, al César lo que es del César, nos hemos inspirado para hacer esto en un reportaje buenísimo de El País que trata de esto mismo. Ahora sí, rebobinamos en el tiempo.

Primera pregunta. ¿A qué velocidad se habría expandido el Covid-19 en 1993? En 2020 lo teníamos en China en enero, en Italia en febrero, en España en marzo y en Estados Unidos en abril. ¿Por qué? Porque viajamos más. Según OAG, el proveedor líder en el mundo de información aeronáutica, en los 90 había 7.000 conexiones directas en el mundo. Ahora, más del doble. Y todo gracias a la creación de numerosas aerolíneas de bajo coste.

En el confinamiento de 2020 nos acercamos a quienes tenemos lejos gracias a las videollamadas. La aplicación Zoom es la más descargada del mes en España pero, ¿qué hubiese pasado en 1993? Por entonces no había Internet, no existía eso de llamar gratis. Para hacerlo utilizabamos ese aparato que ya parece que ha caído en el olvido: el teléfono fijo.

Imagínate un confinamiento en el 93. Imagínate esa pareja de adolescentes o jóvenes que llevan un mes sin verse. Si la frase “cuelga ya” era una de las más escuchadas en las casas españolas de la década, no me quiero ni imaginar cómo hubiese sido con un estado de alarma como el de 2020. Porque donde ahora hay videollamada amorosa, antes había llamada telefónica. Y llamar a casa de tu novia era, casi seguro, pasar por el trago de que descolgara su padre y pedirle, por favor, que se pusiera su hija.

Un problema serio sería el del teletrabajo. Porque en 1993 no existía nada así, ya que Internet no había llegado a nuestro país. Así que, si en 2020 el impacto económico de la pandemia va a ser gordo, en aquel entonces lo hubiese sido más. ¿Y en casa? ¿Qué haríamos? Porque ahora tenemos Netflix, HBO, las videoconsolas, los podcasts... ¿Antes? Antes había lo que había, y nada más. En la televisión, cuatro canales: La 1, la 2, Antena 3 y Telecinco. Y los que podían, se abonaban a Canal +. Antes eso de elegir un programa en la tele no existía. Se veía lo que había como por ejemplo la serie ‘Farmacia de guardia’.

Y... ¿qué habríamos hecho con los niños? No tengo ni idea de qué habrían hecho los colegios e institutos. Quizá si el coronavirus lo hubiéramos sufrido en 1993 sí que habríamos escuchado eso de "aprobado general". Porque sin conexión a Internet, dime tú cómo les das clase y, ¿cómo les entretenemos? Sin videoconsolas, sin YouTube y capítulos en bucle de ‘Dora la exploradora’. Pues nada, juegos de mesa, juguetes de los de siempre y series del momento como 'Oliver y Benji'.

¿Sabes qué es lo que no cambia de vivir una pandemia en 1993? La radio. Porque este medio de comunicación tanto antes como ahora, siempre está para acompañarte.

