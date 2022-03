¿Cómo se 'entrena' el olfato? Un tercio de los que lo perdieron al pasar la covid-19 no lo han recuperado

Percibimos el mundo a través de los sentidos. Disfrutamos de un paisaje con la vista, pero nuestro cerebro completa toda la información con los sonidos que nos aporta o los olores que se desprenden. Todos son necesarios para percibir el mundo tal y como es, pero no a todos les damos la misma importancia.

Actualmente, un tercio de las personas que perdieron el gusto y/o el olfato al pasar el covid en España no han recuperado del todo sus sentidos. Esto podría dejar hasta 3 millones de discapacitados sensoriales. Dejar de oler puede significar dejar de reconocer aromas familiares, estancias, o personas, además de la inseguridad de no poder identificar el peligro, por ejemplo, si un alimento está en mal estado o si algo se está quemando.

¿Podrías vivir sin olfato?

En 'La Noche' de COPE, con Beatriz Pérez Otín, vamos a poner en valor este sentido y a través de dos profesiones donde la nariz es protagonista: la de sumiller y la de perfumista. Además, contamos con el testimonio de Claudia, una joven madrileña ha pasado de adorar las patatas a no poder ni olerlas. Ella se contagió del covid en julio y perdió el olfato y el gusto, pero en septiembre lo recuperó. Sin embargo, a primeros del mes de octubre empezó a notar que todo lo que tomaba le sabía a vómito. Los otorrinos le diagnosticaron parosmia, que es una distorsión de los olores. ¿La solución?, una vez que descartaron problemas neuronales, hacer rehabilitación.

Y es que durante la pandemia, la pérdida de olfato se detectó en el 70% de los infectados de coronavirus. En su mayoría, este volvía del todo a las pocas semanas, pero muchos otros han seguido sin oler, lo que les ha causado un trastorno olfativo crónico, Claudia ha sido una de ellas.

Para hablar del olfato, también hemos contado con una experta en la materia, la sumiller, María José Huertas. Comenzó su trayectoria en 'La Terraza del Casino', el restaurante del conocido chef Paco Roncero. Ella estaba allí como azafata de recepción, pero el destino quiso que ahora siga trabajando en el mismo lugar como una de las mejores sumilleres de nuestro país. María José asegura que "si una persona está sanada, está perfectamente capacitado para catar, lo único es que hay que tener mucha memoria olfativa porque en el vino son muchísimos aromas y tratas de detectarlos".

¿Cómo se entrena el olfato?

Por último, hemos charlado con Laura López-Masca-raque, una eminencia científica sobre el olfato y académica de Mérito, Sillón Orquídea de la Academia del Perfume. Y es que igual que en la academia de las Letras, cada académico ocupa un sillón con una letra del abecedario, en la Academia del Perfume, sus miembros ocupan un sillón con nombre de flor.

Laura perdió el olfato por el covid y ha compartido su historia en 'La Noche'. "Recuerdo que era un mundo gris para mi, me faltaba el color de despertarte y no oler nada. Es una sensación como de una pobreza. Aunque por suerte lo recuperó. Empecé con rehabilitación el mismo día que perdí el olfato, en mi casa, con especias. La verdad que me duró poco, al mes lo había recuperado, aunque me quedó una pequeña pérdida a nivel de discriminación olfativa", ha narrado. Para concluir ha explicado cómo se entrena el olfato.