El "Cohousing" es la nueva alternativa de vivienda para la tercera edad

Hay muchas personas mayores que se niegan a ser una carga para sus hijos pero no quieren vivir solos. Las residencias no son la mejor opción ya que suponen costes que muchas veces no se pueden permitir. Ante esta situación ha surgido una nueva forma de vida de muchas personas de avanzada edad y se llama “cohousing”. Se trata de una vivienda colaborativa en la que sus residentes autogestionan el edificio en el que viven. En él, se integran viviendas privadas con zonas comunes de las que todos se encargan del mantenimiento mientras se hacen compañía unos a otros.

El cohousing es una nueva forma de revolucionar el envejecimiento ya que, hacerse mayor en el s.XXI no tiene nada que ver con la del s.XX y aunque este fenómeno está asentado desde hace años en el centro y norte de Europa, en España todavía está dando sus primeros pasos.

Inmaculada Montero, tiene 70 años, lleva casi 10 viviendo de cohousing en Málaga, antes vivía sola y no quería que su hijo tuviese que cuidar de ella. Ella ahora está con amigos, rodeada de gente y su familia tiene la tranquilidad de saber que está bien atendida. El único requisito de vivir en un Senior Cohousing es ser de mayor de 50 años. Sus vecinos son para ella sus amigos con los que se reúne en sus apartamentos o la cafetería y con los que todos los días realiza diferentes actividades, ya que disponen de piscina, clases de inglés y gimnasia. Inmaculada es propietaria de la vivienda donde vive, junto con sus vecinos organiza la comunidad. El dinero que se paga es en beneficio de todos dando prioridad a aquellos vecinos que tengan mayores necesidades. Para ella la vejez está siendo una etapa muy activa gracias a esta forma de convivencia.

Pedro Ponce, es experto en desarrollo sénior cohousing en España, es doctorando y está investigando acerca de este nuevo reto que afronta nuestra sociedad en materia de vivienda. “El cohousing” es una práctica procedente de Europa, especificamente de Dinamarca donde, después de la guerra, las mujeres viudas tuvieron que seguir adelante y llevaron a cabo las primeras viviendas colaborativas. Aunque esta forma de vida lleva otros países de Europa varios años, en España llegó sobre el 2010 y ahora está en pleno desarrollo.

Pedro incide en que hay dos tipos de Cohousing, el intergeneracional y el sénior, que es el exclusivo para personas mayores. La clave de un buen Cohousing es que la comunidad sea afín. La base es que cada persona tenga su propio apartamento y luego se añaden otros servicios y actividades que contratan para que la convivencia sea más agradable, haciendo que los años de la vejez se puedan disfrutar tanto como la juventud.