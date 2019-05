Circos con animales, ¿sí o no?

"Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a un espectáculo sin igual. Bajo estas lonas hemos visto hombres y mujeres extraños, trapecistas y malabaristas, bestias y animales salvajes, y la última incorporación al circo… los hologramas"

Un avance que viene de la mano del Circo Roncali de Alemania. En marzo de 2018 el director del circo, Bernhard Paul, se convirtió en el primer director de circo en utilizar animales a través de representación holográfica. Un circo con animales, sin animales.... ¿Es este el futuro de los circos?

Más de 450 municipios, entre los que se encuentran el grueso de las principales ciudades del país, ya han prohibido las actuaciones circenses con animales. Ciudades como Bilbao, Sevilla, Granada, Santander, Castellón, Cáceres o Salamanca se cuentan entre las escasas capitales que todavía no han dado ese paso. Algo que lleva tiempo prohibido en 25 países europeos entre los que se incluyen Austria, Bélgica, Escocia, Finlandia, Holanda, Polonia, Portugal o Suecia.

Javier Ramos, autor de la obra Eso no estaba en mi libro de historia del circo, ha explicado en 'La Noche' cuál es el origen y el futuro de este arte. "El circo moderno como tal nace a finales del siglo XVIII gracias a Phillip Ashley en Londres, un antiguo militar oficial de caballería que se tuvo que reconvertir en jinete acrobático. Comenzó al aire libre".

Desde el principio de este oficio, sus trabajadores han estado expuestos a las inclemencias del tiempo y han sido nómadas, tal y como ha indicado Ramos. De igual manera, la exposición de seres humanos con alguna deformidad física "es una constante en el origen del circo". Se trataba de personas albinas, anoréxicas, microcefálicas o con gigantismo que "eran el hazmerreír del público, pero se ganaban así la vida".

En lo que respecta al uso de animales, para este estudioso del circo, "salvo execrables excepciones, no son maltratados, aunque hay que decir que viven enjaulados la mayor parte del tiempo y sufren estrés".

Por su parte, el empresario del Circo Mundial, uno de los que hace uso de animales, José María González, opina que "el problema no es que los circos no puedan llevarlos" sino que "algunos políticos consideren que no son aptos para las ciudades donde ellos son los que mandan". "Un circo sin animales siempre será light y descafeinado", ha subrayado, y ha añadido que "viven muchísimo mejor que en libertad".

El otro lado de la moneda lo representa el miembro de la Asociación Infocircos Alberto Díez, una organización destinada a proteger a los animales y a la fauna salvaje. "La ciencia veterinaria europea y los colegios oficiales de veterinarios de España ha establecido muy claramente que es imposible en un circo garantizar el bienestar, la seguridad y la sanidad animal a pesar de todos los buenos tratos", ha indicado.

