Cinco hábitos para vivir más y mejor

¿Bebes alcohol entre semana?, ¿fumas?, ¿has hecho algo de ejercicio en los últimos días?, ¿cómo cuidas tu higiene corporal? Son algunas de las preguntas que debemos hacernos si queremos vivir más años y llegar a ancianos con una buena salud.

A la espera de que la ciencia avance lo suficiente como para que podamos llegar hasta los 100 años, sólo nos queda adoptar ciertos hábitos para vivir más tiempo. Y eso que los españoles no salimos mal parados; vivimos unos 83 años de media. Pero no siempre ponemos de nuestra parte. Hay ciertas rutinas que sabemos que debemos seguir, pero que no acabamos de incorporar a nuestro día a día por pereza, por falta de tiempo, por estrés o por cualquier otra excusa que se nos ocurra.

El director médico de la Cadena COPE, Esteban Pérez Almeida, nos resuelve alguna de las dudas sobre cómo vivir mejor y más años tan sólo cuidando cinco hábitos o rutinas”. Según Pérez Almeida, “ha visto la luz un estudio estadounidense en el que se analiza cuáles son los mejores hábitos para vivir más y, sobre todo, mejor. Según este informe, se debe hacer ejercicio físico, no beber alcohol en exceso, seguir una dieta, pesarnos y no fumar”.

Pero, vayamos por partes. ¿Qué se considera hacer ejercicio físico? El director médico explica que “el informe desglosa que hacer ejercicio físico es, por lo menos, caminar diariamente a buen ritmo hasta el punto de que nos haga sudar y nos cueste ir hablando con nuestro compañero de al lado, si es que vamos acompañados”.

Sobre beber alcohol, Pérez Almeida ha querido añadir que “una copa de vino tinto al día no hace daño, aunque depende del tamaño, del peso y del metabolismo de la persona”. En cuanto a la comida, nos ha explicado que basta con seguir la rica dieta mediterránea que tenemos en España. Esteban Pérez Almeida: “Sabemos comer mucho y bien. No debemos salirnos de nuestra dieta mediterránea; un bien inmaterial de nuestro país. Esto significa hacer cinco comidas al día. El desayuno debe ser importante. En la hora de la comida comer alguna legumbre, y huir de las salsas en los segundos platos. Acostumbrarnos a merendar de manera ligera y cenar poco y antes; sobre las 20:45 de la noche”. Algo que, según Almeida, también nos vendría bien sería andar unos minutos después de cenar.

Centrándonos en el peso, el doctor recomienda “controlar nuestro índice de masa corporal, y si tenemos un poco de sobrepeso, algo que le ocurre a la mayoría de la gente, debemos pesarnos una vez a la semana y siempre a la misma hora”. Sobre fumar o no, aconseja ni siquiera un cigarro al día. Aunque “no sería capaz de decir que fumar dos-tres cigarros a la semana es perjudicial para la salud”.

Finalmente, el director médico de COPE ha querido añadir una sexta y última variable que no figura en el estudio: reírnos más. “Hay otro estudio fundamental donde dice que si ríes estás alargando también tu vida, ya que segregas adrenalina, endorfina y serotonina. Esto también es ejercicio físico”.