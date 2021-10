Ángel Rojas comienza una nueva etapa

¿Has dado alguna vez una clase de baile flamenco? Si no has ido nunca, en La Noche de COPE te vamos a abrir las puertas de una clase muy especial, yo diría que magistral...

En este aula nos imaginamos mucha gente, un espejo grande y un tablao. El ambiente huele a trabajo, a esfuerzo. Y… suena a energía ¿verdad?

La energía del zapateado de los alumnos de Ángel Rojas. Él lleva treinta años sobre el escenario y esta noche viene a celebrarlos con ‘Ya no seremos’, su último trabajo, una representación en la que el hilo conductor es la evolución como destino vital.

El bailarín acudió a los estudios justo después de haber realizado una de sus funciones. “Estoy subido todavía en la cúspide de la función”, nos decía. Además, por primera vez tras la pandemia, había tenido la oportunidad de charlar con el público. Esos minutos, que él afirma fueron una “comunión perfecta” que le permitieron “vivir de una forma natural el encuentro del arte”. También pudo saber qué opinaron los que asistieron al espectáculo: “Han vivido un éxtasis y una montaña rusa”.

‘Ya no seremos’, su último trabajo, es una despedida. No de su carrera artística, sino de una parte de ella. Fue algo que surgió cuando él, junto a un amigo, hizo el Camino de Santiago. En ese momento, comenzó a escribir. No cualquier cosa, sino pensamientos que le nacen de lo que vivió “en el recorrido, cada día y de mi propia mochila emocional”. Esa carta de despedida es el origen de su último proyecto. Uno que nace, como él mismo afirma “de una necesidad imperiosa de cambio y de una reconciliación conmigo mismo respecto a la Fe”. Una Fe que distingue a la de los mayores pero en la que comparte algo: “creía en las cosas que no tenían porqué estar establecidas”.