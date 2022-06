Di adiós a las manchas de sudor de la ropa: el truco para eliminarlas de tus camisetas y quitar el olor

Acabamos de pasar una ola de calor terrible en nuestro país y hemos estado con la lengua fuera durante una semana. Oficialmente, el verano ya está aquí y nos quedan por delante un par de meses de abanico, agua fresquita y aire acondicionado, pero aunque hagamos todo esto, sabemos que lo que toca ahora es sudar.

A través del sudor nuestro cuerpo regula su temperatura y elimina toxinas, pero también hace que se produzcan manchas en nuestra ropa, en el colchón, eso por no hablar del olor. En 'La Noche' de COPE traemos la solución para decir adiós las manchas que deja el sudor. Una semana más, hemos hablado con nuestra ordenatriz, Begoña Pérez, que trae los mejores trucos domésticos y, sobre todo, tiene remedio para todo.

Vamos a empezar con el primero de los problemas. La parte por la que más solemos sudar es por las axilas, ¿cómo podemos quitar y desodorizar las manchas en las axilas de las camisetas? Para poder conseguir que se quede acartonada esa parte de la prenda, nuestra experta recomienda echar bicarbonato y vinagre de manzana o blanco. Si a la primera no funciona, repetimos el proceso que es echarlo, dejarlo actuar una media hora y aclarar. Además, esto también sirve como prevención, para que no se quede la zona 'dura' si ya sabemos que vamos a sudar mucho.





Y hablando de las axilas, nos podemos encontrar con el problema del cerco que produce el desodorante. Es muy fácil que los que son tipo crema o tipo roll-on dejen residuos, que con el paso del tiempo se van hasta endureciendo, ¿se pueden quitar o damos la camiseta por perdida? En este caso, la solución de Begoña es utilizar percarbonato. Es un oxígeno activo que, mezclado con agua caliente, ayuda a recuperar el color (que puede perderse en parte al echarle el bicarbonato y el vinagre) y además quita malos olores.

Cómo eliminar las manchas de sudor del colchón o de la almohada

Uno de los momentos en los que más podemos sudar es mientras dormimos y eso puede crear un cerco muy desagradable en el colchón. En este caso nos interesa saber si hay algún tipo de cobertor o algo que podamos poner en la cama para evitar que el sudor llegue al colchón. "Hay un cobertor qué es con plástico por debajo o sea como felpa por arriba para que no nos moleste y para que no sea tan plástico, pero por debajo sí lo es plástico, entonces esto con calor sinceramente a mí me parece que fomenta más aún todavía el sudor", explica.

Y, por otro lado, una vez que nos encontramos un cerco de sudor en el colchón, ¿cómo lo quitamos de ahí?: "Podemos ponerle, como suele ser poquito y zonas relativamente pequeñas, bicarbonato y agua oxigenada. Estas dos mezclas no son nocivas y el agua oxigenada como que arranca del bicarbonato más todavía el blanqueo y además quita el olor".