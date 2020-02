¿Acabarán los robots con nuestros puestos de trabajo?

¿Crees que puede sustituirte un robot? ¿Crees que existe el riesgo de que las máquinas acaben ocupando tu puesto de trabajo? Según un estudio de la OCDE, el 22% de los trabajadores ocupa un puesto de trabajo con alto riesgo de automatización. De hecho, España está entre los países con mayor riesgo después de otros como Grecia, Eslovenia o Eslovaquia.

Inma Martínez, es una pionera tecnológica y científica que asesora, entre otros, al Gobierno Británico y al Parlamento Europeo en materia tecnológica. De hecho es, según la revista Time, uno de los mayores talentos del mundo en comportamiento humano digital, y autora del libro “La Quinta Revolución Industrial”.

Inma cuenta ante los micrófonos de 'La Noche de COPE' que tiene una opinión más positiva de la robotización en los trabajos. "Los robots vienen a ayudarnos", declara la científica española que, llega a comparar la situación con la llegada de las calculadoras."Lo que la gente tiene que empezar a entender es que esas tareas que son tedias, que son realmente no hechas para que ningún ser humano use el cerebro, eso es lo que va a hacer una máquina, todo aquello que sea computacional. Pero nosotros, los humanos, con nuestra capacidad de sentido común, creatividad, saber intuir que es lo que sucede con eso no podrán superarnos las máquinas", relata Inma Martínez.

Este avance tecnológico y social, abre nuevas posibilidades a todos los que ostentamos un puesto de trabajo. ¿Serán los mismos a los que apliquen nuestros hijos? Juan Merodio, experto en Marketing y Transformación Digital, dice que "gran parte de los puestos del futuro a día de hoy no están inventados ni se sabe bien cuáles van a ser".

Juan Merodio cree que "deberíamos apostar más por la formación y sobre todo hacía poder pensar, ser más creativos, algo en lo que los robots no nos podrán superar", muy en la opinión de Inma Martínez aunque considera que los robots ocuparán "todos aquellos trabajos fáciles de automatizar". "Trabajos como dependientes, camareros, cajeros, incluso diseñadores de páginas web o creadores de contenidos donde ya podemos ver herramientas capaces de generar ese contenido utilizando sistemas de inteligencia artificial", comenta el experto en Marketing y Transformación Digital.

Juan cuenta que los "trabajos del futuro a día de hoy nos puede sonar a ciencia ficción", incluso nos ha dado un ejemplo de un posible trabajo, el de creador de viajes en realidad aumentada. Empleo que puede que ahora suene ridículo aunque quien sabe si será así en el futuro.