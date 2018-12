“No tengo ninguna secuela, pero sí amigos que no lo pueden contar”

Tiempo de lectura: 1



Llegó al mundo el 5 de julio de 1983; su nacimiento fue noticia por la popularidad de sus padres: él, el domador más famoso de nuestro país; ella, una popularísima actriz y vedette. Sofía (junto con su hermano Ángel) creció en un ambiente muy distinto al de la mayoría de niños, en una familia en la que las cosas no siempre fueron fáciles. Tampoco lo fueron para ella los primeros años de juventud, por una decisión equivocada que acabaría marcando su vida.

Ella es Sofía Cristo, estuvo enferma: fue adicta. Hoy es una mujer nueva, feliz y recuperada y ayuda a otras personas a que superen sus adicciones. Para ello se ha formado como intervencionista familiar, “un modelo americano que consiste en ayudar a familias que tienen una persona adicta que no reconoce el problema y que no quiere ponerse en recuperación”.

“El intervencionista enseña a la familia a marcar límites al adicto y con varias reuniones (a veces solo con una reunión) consigues que la familia aprenda a tratar con el adicto y que el adicto, por su propio pie, quiera entrar a rehabilitación en un centro”, cuenta Sofía Cristo en 'La Noche de COPE'.

Sobre cómo afectó su adicción a su familia, cuenta que era “otra época en la que no había tanta información, ahora lo que yo pretendo con este modelo y Triora, el centro en el que trabajo, es que haya mucha más información. Por eso quizás afectó de otra manera porque no había tanta información, es una enfermedad que uno elige”, y añade que su pasado “es algo que tengo muy apartado en mi cerebro, mi historia la tengo un poco apartada aunque esos recuerdos me representan porque son parte de mi vida”.

“Gracias a Dios no tengo ninguna secuela, pero sí muchos amigos y conocidos que hoy no lo pueden contar”, confiesa Sofía Cristo.