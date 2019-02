El Sevilla: “El monologuista tiene que saber adaptarse a los nuevos tiempos”

Tiempo de lectura: 1



El líder y cantante del grupo Mojinos Escozíos, Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla', contagia su humor en 'La Noche de COPE' y con su nuevo espectáculo en Madrid 'La vida en rocanrol'.

“Tiene mucho que ver con los Mojinos Escozios, ya que ese grupo ha sido gran parte de mi vida pero en el monólogo yo no cuento anécdotas personales mías, sino de 'El Sevilla' como padre y de su familia”, explica.

“Ya llevo cuatro años haciendo monólogos. Este espectáculo es diferente porque cuento cosas que no he contado en mi vida, es una hora y media de humor, de sonrisas, risas y carcajadas”, cuenta El Sevilla y añade: “La gente me dice que no se ha reído más en su vida”.

Sin embargo, también quiso hablar de las últimas polémicas surgidas por la censura. “El monologuista tiene que saber adaptarse a los nuevos tiempos. Estamos en un momento en el que la gente se ofende por muchas cosas. Si no te adaptas y te quedas atrás, te conviertes en un radical. Pero también puedes evolucionar y adaptarte a los tiempos”.

“Mi función no es ofender a nadie y por suerte tengo un gran repertorio, pero algo que hacía gracia hace 30 años no significa que se tenga que seguir haciendo ese humor ahora”.