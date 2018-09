Probablemente sufras nomofobia y no lo sabes

Tiempo de lectura: 1



La adicción a las Nuevas Tecnología no entiende de sexo, edad o clase social, según las estadísticas un 75% de la población mundial, afirma tener dependencia al móvil y España es el país europeo con más adicción adolescente a la red. Los casos del libro se basan en historias reales que Marc Masip ha tratado y el prólogo es de Pedro García Aguado, un colaborador de ‘La Noche de COPE’.

Los principales consejos a seguir para dar un buen uso a las tecnologías que nos rodean son: no utilizar con los hijos el móvil como moneda de cambio; no utilizar más de dos horas al día el móvil; manifestar valores o acciones reconocibles en la vida real; utilizar el móvil para comunicarnos; y no utilizar el teléfono móvil una hora antes de irnos a dormir.