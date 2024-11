Zombies: La historia real de las personas que salieron de sus tumbas para volver a la vida

Regresan de la oscuridad al mundo de los vivos. Abandonan las sombras para regresar a la vida. Y lo más terrorífico de todo es que los zombies existen. Y no sólo en Walking Dead. Aunque a muchos le sorprenda, los zombies no son una leyenda. Vuelven de las sombras y regresan al que un día fue su mundo. Los zombies existen en la vida real. Y son de carne y hueso.

En su “Enciclopedia oculta”, Guillermo Díaz ha rescatado la historia de los muertos vivientes, de los zombies, y de un fenómeno muy desconocido: "la zombificación". Y le ha contado a Adolfo Arjona que “los zombis tienen una base real. Los del cine y la literatura se sustentan en una verdad muy incómoda que mezcla el vudú con la crueldad, un régimen totalitario y un misterioso veneno”.

la semilla de la zombificación

Tres ingredientes letales que dan lugar a la zombificación, o lo que es lo mismo, la vuelta a la vida de las tinieblas. Para entender la zombificación, tenemos que ir al origen de la palabra, hay quienes aseguran que “procede de África Occidental y significa “persona muerta en el Congo”.

Durante años, hubo muchos desplazamientos de esclavos de África a América y enraizaron en el Caribe. Por este motivo, Haití es uno de los países donde ha proliferado hasta épocas no muy lejanas porque es un país donde se practica el vudú , que ha permitido la zombificación.

más allá de las sombras

El epicentro de la zombificación está en Haití, tiene una historia especial oscura desde su independencia. Precisamente, la independencia marcó un antes y un después. Según le ha contado Guillermo Díaz a Adolfo Arjona, "dejaron de ser una colonia francesa por una guerra de guerrillas liderada por los esclavos negros contra el ejército colonial francés". Fue en 1804.

La zombificación es un fenómeno real

El odio hacia los franceses era tal que se refleja hasta en la bandera de Haití. Sus colores no son elegidos al azar. "Si nos fijamos bien, la bandera de Haití tiene los mismos colores que la de Francia. De hecho, si eliminamos la parte blanca de la bandera francesa, es la misma. Los haitianos dijeron que no pararían hasta que no quedara ni un solo blanco en la isla".

zombies reales

Y es en el vudú donde algunos sacerdotes, empiezan a practicar la zombificación. Envenenaban a personas, hacían creer a sus familias que estaban muertas y las secuestraban para esclavizarlas.

Esto no es fruto de la imaginación de unos pocos. Existen casos reales. Como el de Clairvius Narcisse. Su familia le dio por muerte en 1962, y apareció vivo en 1980. Según contó a su regreso a la aldea, le enterraron, se despertó y recibió una paliza brutal. Le dejaron inconscientes y le pusieron a trabajar como esclavo en una plantación, haciéndole creer que estaba en el infierno. Y en realidad, lo estaba.

Años después de su funeral, Narcisse apareció en casa de su familia

Lo habían envenenado con una toxina que procede del pez globo. Esta toxina actúa como un veneno que provoca una catalepsia a la persona que lo consume. Ese veneno baja mucho las constantes vitales. El veneno se extrae del pez globo, y afecta directamente al sistema nervioso. Esta hechicería se envolvió en el vudú. Cuando son desenterrados, son considerados muertos vivientes.

el veneno del pez globo

¿Cómo actúa este veneno sobre el organismo? Según los expertos, consigue paralizar a las personas. Sus familias las daban por muertas, cuando la familia se había ido, se los llevaban, les despertaban, les hacían creer que había muerto y estaban en el infierno, por lo que les hacían trabajar como esclavos.

Los zombis tienen una base real Guillermo Díaz Autor de "La enciclopedia oculta de la historia"

Como ha contado Álvaro Martín, director del podcast “Ecos de lo remoto”, los sacerdotes vudú, los bokor, utilizaban su sabiduría para realizar la práctica de la zombificación con este veneno. “Los bokor serían la parte más oscura del sacerdocio que hay en el vudú. Su figura era muy temida y respetada a la vez.” Y lo sigue siendo.

la serpiente y el arcoiris

La persona cree que ha muerto y el bokor actúa como su salvador. De la misma forma que lo mata, es el encargado de sacarlo de la tumba. Cuando sacan al muerto deben dejarlo anestesiado, le van administrando una especie de droga para que haga lo que el bokor quiera.

Este fenómeno terrorífico se descubrió gracias a Wade Davis, un botánico norteamericano que se desplazó en 1982 a Haití. Allí investigó como científico, y se encontró con el gran horror. Tras su dura experiencia en Haití, escribió “La Serpiente y el Arco Iris”, donde cuenta todo lo que presenció con sus propios ojos.

Lápidas antiguas abiertas en un cementerio

Los expertos nos tranquilizan: "Aunque no es una leyenda, la práctica de la zombificación es muy rara de ver en la actualidad". Aunque también es cierto que es muy difícil afirmar a nivel médico que una persona ha sido sometida a la zombificación. Según cuenta Álvaro Martín, "igual que ocurre con la burundanga, simplemente soplando el veneno y conseguir que alguien lo aspire, se verá sometido a sus efectos".

Los sacerdotes vudú utilizaban su sabiduría para realizar la práctica de la zombificación Álvaro Martín Director del podcast “Ecos de lo remoto”

Un ingrediente letal. Un veneno capaz de llevar al ser humano a lo más profundo de las tinieblas para luego hacerle regresar. Lo peor de todo es que las sombras son mucho más oscuras en la vida real que en la ficción.