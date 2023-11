La verdad sobre lo que hay detrás del asesinato de Kennedy: "La teoría de la mafia"

Se cumplen 59 años del magnicidio más famoso de la historia… 59 años del asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Y todavía hay muchas dudas sobre qué pasó aquel día. Se habla de la existencia de un francotirador que nunca fue detenido o de la vinculación de la Unión Soviética y de los servicios secretos estadounidenses.

En todo caso, algunos creen que el asesino oficial, Lee Harvey Oswald, fue algo así como un cabeza de turco. Por eso nos vamos a centrar, no solamente en el momento del crimen, sino en los entresijos de la vida del propio Oswald.

MOMENTO DE SU CARRERA

Hemos invitado a La Noche de Adolfo Arjona a Javier Redondo, periodista, profesor de Política y Gobierno de la Universidad Francisco de Vitoria y autor del libro “Presidentes de Estados Unidos” de la Editorial La Esfera de los Libros y para comenzar le hemos pedido que nos cuente, en qué momento se encontraba la carrera de Kennedy cuando fue asesinado. ‘Se encontraba en un buen momento porque había salido reforzado después de la crisis de los misiles’ asegura Javier Redondo; ‘en ese momento había iniciado un ejercicio de apaciguamiento con el líder de la URSS, que había disparado la popularidad de Kennedy’.

LEE HARVEY OSWALD

El otro protagonista de este expediente es el asesino de JFK, Lee Harvey Oswald, obsesionado por el marxismo soviético. ‘Yo creo que era un lunático, un loco desquiciado que tiene acceso a determinada bibliografía marxista y queda seducido, más que por el marxismo, por el antiimperialismo’ dice Javier Rueda.

DÍA DEL ASESINATO

El viernes, 22 de noviembre de 1963, el presidente de los Estados Unidos, era asesinado en Dallas, en el estado de Texas. ‘La jornada había transcurrido muy plácida para el presidente. Se levantó a la hora habitual, desayunó con la familia y aunque le habían desaconsejado la visita por los posibles problemas con los lobbies del petróleo, él había decidido que debido su popularidad podría asaltar esa cuna del republicanismo’ cuenta Javier.

Aquel día no quiso usar la capota del coche para que la gente sintiera al presidente más cercano. El vehículo se dirigió al centro de la ciudad… circulaba muy despacio, e iba haciendo multitud de paradas para que Kennedy saludara a sus seguidores. A las 12:30, el Lincoln pasó frente al edificio del Almacén de Libros Escolares de Texas. ‘En ese momento suenan los disparos y se habla de la famosa bala mágica, ese cuarto disparo que no se ha podido comprobar que se efectuara y que yo creo que no hubo y que fue probablemente un eco de una bala rebotada’ afirma Javier Rueda; ‘también fue herido el gobernador de Texas que iba en el mismo coche y en ese momento uno de los asistentes ordena acelerar la marcha e ir al hospital más cercano, al que llega con pulso pero en muerte clínica y a las 13:00 se comunicó por radio que Kennedy había muerto’.

DETENCIÓN

Lee Harvey Oswald fue detenido dos horas después, ‘a las 13:15 ya había sido identificado, inmediatamente se identifica de donde salen los disparos, suben la almacén de libros y encuentran el rifle, alguien se percata de que un trabajador de la casa ha huido por la escaleras e inmediatamente se pone en marcha el dispositivo de captura y a primera hora de la tarde se le consigue detener en un cine y pasa a los calabozos donde se le toma declaración’ resume Javier Rueda.

ASESINATO DE OSWALD

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lee Harvey Oswald no llegó a ser juzgado por su crimen. El 24 de noviembre de 1963, entre el caos de periodistas y fotógrafos mientras la policía lo trasladaba a la cárcel del condado, fue interceptado por el gánster Jack Ruby, que lo asesinó de un disparo en el pecho. Aquello sirvió para alimentar aún más la teoría de la conspiración. ‘El gran agujero negro es saber porque lo mata Ruby’ dice Javier; ‘el magnicidio adquiere una relevancia por tratarse del presidente de Estados Unidos y se activa la comisión Warren que en 1964 determina que Lee Harvey Oswald actuó solo y ese es el informe oficial. Lo que ocurre es que años más tarde se activa otra comisión en la cámara de representantes, que introduce algunas dudas sobre esa la cuarta bala, sobre la posibilidad de un lugar alternativo desde donde se pudiera disparar y deja algunas dudas abiertas al respecto’.

CONSPIRACIÓN

Este magnicidio está rodeado de teorías de la conspiración sobre si detrás del asesinato de Kennedy estaba la CÍA, la KGB, la Mafia o una organización masónica. ‘A mi la teoría más disparatada me parece que es la de la CIA y la KGB’ dice Javier Rueda. ‘La KGB no estaba en disposición de organizar un magnicidio así y dejarlo en manos de Oswald, además, las relaciones entre Estados Unidos y la URSS van por buen camino, dentro de la desconfianza mutua porque ya había emergido un enemigo común que era China, iniciando sus primeras pruebas nucleares. Y la CIA, no necesita matar al presidente para imponer su criterio en los Estados Unidos. Todo eso alimenta la tercera hipótesis, que es la de la mafia, aunque no la veo lo suficientemente sólida’.