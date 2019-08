Una hora de radio dedicada a Michael Jackson

Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 y el próximo jueves hubiera cumplido 61 años. Por ese motivo en "La Noche" de COPE repasamos el legado musical de Michael Jackson. “Eso es todo” podría ser la traducción del título de la gira que iba a comenzar Michael Jackson en 2009 y que tuvo que ser cancelada por que dos semanas antes del primer concierto, el cantante fallecía.

INICIOS

Michael Jackson comenzó en 1972, pero sus primeros contactos con la música los tuvo ya en 1964 cuando con solo seis años se unió a la banda que tenían sus hermanos mayores con el nombre de Jackson Brothers.

Tenía solo 9 años y gracias a su habilidad para cantar y bailar, se convirtió a esa edad en el líder del grupo de sus hermanos, que pasó a llamarse Los Jackson Five.

CARRERA EN SOLITARIO

En 1972 y con solo catorce años, Michael Jackson comenzó su carrera en solitario aunque siguió colaborando con sus hermanos durante unos años más. Su primer álbum como solista salió a la venta en enero de 1972 y se llamó genéricamente “Got to be there”.

Este primer disco no tuvo tanto éxito como el siguiente, que con el título de “Ben” se publicó solo siete meses después y a eso contribuyó el que el tema que daba título al disco, dio nombre a una película que ganó el Globo de Oro a Mejor Canción Original y fue nominada al Oscar en la misma categoría.

El éxito en solitario de Michael Jackson no repercutió en el de Los Jackson Five, así que eso, y el deseo de los hermanos de componer sus propios temas, rompió el contrato con la Motown y en 1975 se quedan con el nombre artístico de Los Jackson, y firman con la compañía Epic con la que llegaron a grabar hasta seis discos de estudio hasta 1984.

En 1978 Michael Jackson interpretó el papel de Espantapájaros en el “remake” de la película “El mago de Oz” y allí conoció al productor Quincy Jones, con quién iba a trabajar durante los siguientes años.

En principio lo convence para producir juntos el siguiente álbum de estudio, el quinto en la carrera en solitario del artista, que se publicaría en agosto de 1979 con el título de “Off the wall”. Entre los temas había composiciones entre otros, de Stevie Wonder o Paul McCartney, El álbum vendió más de veinte millones de copias en todo el mundo y en 1980 le hizo ganar a Michael Jackson un Grammy. Y precisamente ese año, Michael Jackson publica su sexto disco de estudio y el segundo con la discográfica Epic que no se podía imaginar el éxito que iba a conseguir. El 30 de noviembre de 1982, sale a la venta “Thriller”.

THRILLER

Sin duda hubo un antes y un después en la carrera artística de Michael Jackson a partir de este álbum, de los nueve temas que contenía el disco, se editaron siete sencillos que se colocaron entre los 10 temas más vendidos.

“Thriller” estuvo 80 semanas consecutivas entre los 10 discos más vendidos, 37 de ellas en el número uno. A pesar de que en la grabación de “Thriller” había contado con casi todos los músicos de la banda Toto, con los que luego seguiría trabajando, no hubo gira de conciertos, así que en ese receso, hizo una gira de conciertos con Los Jackson con el nombre de “Victory tour” y en 1985 se unió a un extenso número de cantantes para lanzar el disco “USA for África” que contenía el que iba convertirse en uno de los sencillos más vendidos de la historia. “We are the world”.

BAD

Tuvieron que pasar cinco años para poder escuchar un nuevo disco de estudio de Michael Jackson, tras el exitoso "Thriller". Era agosto de 1987 y el nuevo trabajo se llamó “Bad”. El álbum, séptimo en la carrera musical del

artista, fue disco de oro en Estados Unidos el mismo día que se publicó, pero las comparaciones con “Thriller” fueron demoledoras y no tuvo el éxito esperado, a pesar de vender más de 30 millones de copias y conseguir cinco números uno.

DANGEROUSE Y SIGUIENTES

No hubo nuevo disco de estudio hasta noviembre de 1991. Se pone a la venta un álbum titulado genéricamente “Dangerous” y su primer sencillo fue “Black or white”.

En 1993 Michael Jackson recibe el Grammy a la Legenda Viva, por su contribución a la música y en 1995, llega un nuevo disco en esta ocasión doble. Su título genérico “History: past, present and future”. En el disco uno encontramos los temas de más éxito de su carrera hasta ese momento y en el dos, quince nuevas canciones.

En 1997 llega un nuevo álbum de Michael Jackson, que unos califican un nuevo trabajo de estudio por contener cinco nuevos temas y que otros consideran un recopilatorio por contener ocho remezclas del álbum anterior. El título genérico "Blood on the dance floor”.

Con motivo del 25 aniversario de la publicación de “Thriller” el 11 de febrero de 2008, se reedita el disco con las nueve canciones del álbum original y seis temas inéditos. La nueva edición vendió en todo el mundo más de tres millones de copias.

ÚLTIMOS DÍAS

El 5 de marzo de 2009 en un auditorio de Londres y ante 20.000 espectadores, Michael Jackson anunció su regreso a los escenarios con la gira “This is it”, pero el 25 de junio de ese mismo año, el cantante muere tras una parada cardiorespiratoria.

Tras su muerte, Michael Jackson se convirtió en el artista que más vendió en 2008 en Estados Unidos, más de ocho millones de álbumes, mientras que

en el resto del mundo en los doce meses posteriores a su fallecimiento, vendió 35 millones de álbumes.

La gira “This is it” tuvo que suspenderse, pero se estrenó una película documental con los últimos ensayos del cantante preparando las coreografías y las nuevas canciones.

Hasta el momento se han editado dos discos póstumos con material nuevo de Michael Jackson. En diciembre de 2010 uno titulado “Michael” y en mayo de 2014 salió a la venta “Exqueip”. El último disco póstumo de Michael Jackson no contiene temas nuevos. Se trata de un álbum de remezclas titulado "Scream" y publicado en septiembre de 2017.

Se estima que Michael Jackson ha vendido más de 400 millones de discos hasta el momento, entre los más de 400 premios que tiene destacan 26 Premios de la Música Americana y 15 Grammy, siendo el artista más galardonado de la historia.

Según los datos de la revista Forbes, Michael Jackson es una de las celebridades fallecidas con más ingresos, con ganancias de 825 millones de dólares anuales. Además es el artista que más dinero a donado a obras benéficas, con cientos de millones de dólares a un total de 39 instituciones de todo tipo.