Toñi Moreno: "dejaré esto cuando la gente no quiera verme o no me funcione la cabeza"

Acaba de estrenar nueva temporada en las mañanas de Canal Sur TV al frente de “Hoy en día”, cadena donde hace también el programa “Gente Maravillosa” y además ha debutado en Master Chef Celebrity.

Es una presentadora todo terreno y se llama Toñi Moreno.

CANAL SUR

Parece que su idilio con Canal Sur sigue siendo especial, 'Yo de Canal Sur no me fui nunca, he podido compaginar programa en la TV autonómica con la nacional, Estoy con "Gente maravillosa" que el año pasado fue le programa más visto en toda la cadena, me ofrecieron vivir e Málaga y no puedes decir que no a eso'.

Toñi Moreno ha hecho programas en cadenas nacionales y cadenas autonómicas y lo que es distinto es el formato que tiene que presentar, 'yo he podido experimentar en muchos, eso es loque cambia; al final estás con tu programa y da igual dónde estés'.

ENTRETENIMIENTO

Toñi Moreno suele ponerse al frente de programas que sirven para entretener al espectador. y es probable que este tipo de espacios se consideren menores, frente a espacios informativos. 'Yo creo que es igual de serio entretener que informar, incluso me atrevería a decir que es mucho más dificil, porque para informar tienes que contar lo que está pasando y entretener es hacer que el espectador se olvide de sus problemas, llore contigo y se ría contigo'.

JESÚS QUINTERO

La próxima semana recordaremos la figura de Jesús Quintero cuando se cumple un año de su muerte, un periodista que siempre ha sido muy critico consigo mismo. 'Yo también lo soy' afirma Toñi Moreno, 'hasta el punto que la gente me dice que no me castigue tanto, peroyo creo que es la única manera de crecer'.

MARI TERE CAMPOS

Hace poco nos despedíamos de Mari Tere Campos que estuvo en activo hasta 2021, con 80 años y Toñi Moreno se ve haciendo programas hasta que la cabeza le funcione y la gente le quiera. 'El día que yo deje esto será porque la gente no quiera verme o no quiera escucharme, pero creo que cuanto más experiencia tienes, más tienes que aportar, yo creo que soy mejor ahora que cuando arrancaba aunque estuviera más ágil y fuera más mona y divertida'.

MASTER CHEF CELEBRITY

Hemos querido saber cómo son la dotes de cocinera de Toñí Moreno. 'No puede contar nada por exigencias del contrato, pero me lo he pasado muy bien, es duro, te sacan de tu zona de confort, cuando entras por la puerta te despojan de todo lo que eres y allí todos somos aprendices de cocina'.