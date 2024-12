Temor al apocalipsis: teorías y conspiraciones en torno a los cambios de milenio que hoy siguen teniendo defensores

Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado con ansiedad hacia el futuro, buscando en los astros, en señales de la naturaleza, los textos sagrados y las enrevesadas profecías señales de lo que está por venir. Pocas fechas han despertado tanta fascinación y temor como los cambios de milenio. En estas transiciones, los miedos colectivos se intensifican, y surgen preguntas inevitables: ¿estamos cerca del fin del mundo?, ¿se avecina una nueva era?

Ninguna cultura o religión ha estado a salvo de este temor. Desde la Antigüedad y la Edad Media cuando se acercaba el año 1000, hasta el desastre tecnológico que se anunciaba con el efecto 2000, han sido muchos los que han anunciado el fin de los tiempos. Muchas profecías reinterpretadas posteriormente, sectas e incluso religiones dieron la alarma ante estas fechas que aseguraban fatídicas.

No importa que los calendarios sean una invención humana, que haya desajustes en todos ellos o que hayan ido cambiando, el miedo encuentra su camino y los que precisan sembrar la incertidumbre trabajan para que el fin del mundo esté siempre presente.

un temor recurrente

¿Qué hay detrás de este temor recurrente?, ¿es simplemente miedo a lo desconocido, o una necesidad profunda de buscar sentido en los momentos de cambio? Tras el año 1000 lo único que sucedió es que llegó el 1001, y tras el 2000, el 2001. En 'La enciclopedia oculta de Guillermo Díaz' en 'La Noche de Adolfo Arjona', buscamos respuesta al porqué del temor a los cambios de milenio, adentrándonos en los movimientos y profecías que han anunciado cataclismos o el nacimiento de nuevas eras con el cambio de milenio y otras fechas significativas.

El estudioso de los mitos, del folklore y de su impacto en la historia de la humanidad, Guillermo Díaz, explica que el éxito y la reiteración de las profecías apocalípticas y la creencia de un fin del mundo que pregona el milenarismo “tiene unas bases biológicas muy fuertes”.

EL MIEDO COMO MECANISMO DE EVOLUCIÓN

“El miedo es un mecanismo evolutivo y de defensa... es mejor tener miedo a algo que no sucede que no tener miedo a algo que finalmente sucede”, añade Díaz. Según el estudioso, la humanidad ha aprendido como especie a temer a lo desconocido y “esto lo hemos trasladado a nuestra vida actual”. “El cerebro humano busca patrones y necesita explicaciones para todo y, cuando no las encuentra, se genera ansiedad, miedo y estrés”, asegura Guillermo Díaz.

“Quienes anticipaban una amenaza tenían más posibilidades de supervivencia, el equivocarte no tenía un coste, pero el acertar te salvaba de algo”, teoriza el experto en su conversación con Adolfo Arjona. Y eso “nos ha llevado a ser supersticiosos y la superstición reduce la ansiedad”. “Intentar tener todo bajo control para sobrevivir nos ha llevado a que sigamos como especie a día de hoy, pero el precio es la ansiedad, las supersticiones y los miedos a los cambios de milenio”. Sobre cuáles fueron las primeras profecías del fin del mundo, Guillermo Díaz asegura que es “algo muy transversal y tan antiguo como el hombre”.

ANUNCIOS DEL FIN DEL MUNDO TRAS EL AÑO 1000

Tras el año 1000 se produjeron diferentes anuncios del final de los tiempos. Uno de ellos, explica Guillermo Díaz, el movimiento de los flagelantes. En un contexto de guerras y hambrunas “surgieron los flagelantes, que creían que los pecados de la humanidad eran los responsables de estos desastres e iban por la calle autoflagelándose, haciéndose unas heridas enormes, buscando la purificación”. “Proclamaban el fin del mundo y decían que estaba cerca porque la peste negra hizo sufrir muchísimo”, añade.

El experto le cuenta a Adolfo Arjona que, además del movimiento de los flagelantes, existió “otro movimiento apocalíptico en Münster, que trajo la Reforma Protestante, cuando en 1534 un grupo de radicales tomó el control de esa ciudad que hoy estaría en Alemania y proclamaron que Münster sería el nuevo Jerusalén”. “Este movimiento sumió la ciudad en un caos absoluto, con ejecuciones en masa, apocalipsis colectiva...” hasta que “se hizo caer a los dos líderes de este Jerusalén y fueron ejecutados”.

SECTAS Y MOVIMIENTOS APOCALÍPTICOS EN LA ACTUALIDAD

Adolfo Arjona le pregunta a Guillermo Díaz si actualmente existen movimientos de este tipo que tengan un mínimo de repercusión, y la respuesta del investigador es contundente: sí. Y se refiere a movimientos como el de “los luditas, en contra de la tecnología”, “o llevar al extremo las profecías climáticas”.

En este capítulo de 'La enciclopedia oculta de Guillermo Díaz' en 'La Noche de Adolfo Arjona', el investigador de la Red Iberoamericana de estudio de las sectas, Luis Santamaría, explica que, por ejemplo, los Testigos de Jehová, “que es la secta de origen cristiano más conocida, que sigue obsesionando a sus seguidores con que pasado mañana va a volver Jesucristo y se va a iniciar el final de los tiempos, aunque ya no ponen fecha, después del fracaso de 1975”, aunque siguen “aprovechando cualquier catástrofe”, como la pandemia, para proclamarlo.