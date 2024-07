Roger Hodgson: 74 años al pie del cañon

En La Noche de Arjona, hacemos un repaso a los mejores temas deRoger Hodgson, uno de los líderes de Supertramp, una banda que nació en el Reino Unido en 1970 con un estilo de rock progresivo nuevo en ese momento. Sus fundadores fueron Rick Davies y Roger Hodgson. Este último comenzó su carrera en solitario en 1984, hace justo 40 años.





Inicios

La carrera musical de Roger Hodgson comienza con 19 años cuando entró por primera vez en un estudio de grabación, para tocar la guitarra en un grupo que formó con escaso éxito, pero fue un anuncio en una revista musical, el que lo lleva a formar parte de Supertramp, con los que publica su primer álbum homónimo, en 1970

Desde el principio, Roger Hodgson y Rick Davies eran los encargados firmar la mayoría de las canciones de la banda, pero hasta el tercer álbum no comenzaron a tener éxito.

Ese tercer trabajo se llamó “Crime of the Century”, alcanzó el primer puesto en varias listas, y entre las canciones que llevaban el sello de Roger Hodgson, estaban “Dreamer” o por ejemplo, “School".

Discos posteriores como “Crisis?, What crisis?” o “Even in the quietest moments”, no hicieron más que afianzar el éxito de Supertramp y el liderazgo compositivo de Roger Hodgson.

Éxito

El apogeo de Supertramp no llegaría hasta 1979, con la publicación de “Breakfast in América".





Está considerado uno de los mejores de Supertramp porque ha vendido hasta la fecha más de 18 millones de copias en todo el mundo, cuatro millones solo en Estados Unidos y por poner un ejemplo más, en Francia es el disco de un grupo inglés más vendido de todos los tiempos. Además, ganó dos premios Grammy y fue número uno en las listas de Estados Unidos, Alemania, Canadá y Australia.

En este sexto álbum de Supertramp, la autoría de las canciones seguía siendo compartida por los fundadores de la banda, pero se notaba la mano de Roger Hodgson en los temas más comerciales y de más éxito.

Tras la gira de "Breakfast in America", Supertramp publica en 1980 su álbum en directo "París", pero la relación entre Rick Davies y Roger Hodgson se iba deteriorando.

Roger cambió su residencia a Los Ángeles y se construyó una casa con estudio de grabación en las montañas, para centrar su actividad en la familia y la vida espiritual. La distancia y la diferencia de ideas musicales separó cada vez más a los fundadores del grupo.

El último disco de Supertramp con Davies y Hodgson juntos se publicó en 1982, se tituló genéricamente "Famous last words"

En solitario

En 1984, y tras siete discos de estudio y uno en directo, Roger Hodgson deja Supertramp para iniciar su carrera en solitario.

Desde entonces, ha publicado hasta ahora como solista tres discos de estudio y tres en directo.

Roger Hodgson nació en Inglaterra en marzo de 1950 y por lo tanto tiene ya 74 años. Este año, se cumplen 40 años del inicio de su carrera en solitario, tras dejar el grupo Supertramp.